Kılıçdaroğlu'nun gittiği evde elektrikler var mıydı? Ankara'da Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrik kesilmemiş mi? Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu elektrik fiyatlarına gelen zamların geri alınıncaya kadar faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun 3 aylık borcu nedeniyle elektriklerinin kesildiği açıklanmıştı. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir aileyi ziyaret etti ve ziyaret mum ışığında gerçekleşti. Elektrik faturası borcu yüzünden elektriği kesik olduğu iddia edilen evde elektriklerin olduğu belirtilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun gittiği evde elektrikler var mıydı? Ankara'da Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrik kesilmemiş mi? Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu elektrik fiyatlarına gelen zamların geri alınıncaya kadar faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun 3 aylık borcu nedeniyle elektriklerinin kesildiği açıklanmıştı. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir aileyi ziyaret etti ve ziyaret mum ışığında gerçekleşti. Elektrik faturası borcu yüzünden elektriği kesik olduğu iddia edilen evde elektriklerin olduğu belirtilmişti.

Kılıçdaroğlu Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evi ziyaret etti. Evde elektriklerin kesik olması nedeniyle ziyaret mum ışığında gerçekleşmişti. Bakan Dönmez ve Keçiören Kaymakamlığı'nın ardından konu hakkında bir açıklama da Başkent EDAŞ'tan geldi. Elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamada "Tesisatın 31 Mart'ta elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan'da elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir." denildi. Peki gerçekten de Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrikler var mıydı?

Kılıçdaroğlu'nun gittiği evde elektrikler var mıydı?

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Keçiören'de 23 Nisan'da ziyaret ettiği abonenin 4 aydır borcu nedeniyle elektriğinin kesik olduğu iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı. Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başkent EDAŞ'ın düzenleme ve denetlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösterdiği kaydedildi. Bu nedenle elektrik piyasası mevzuat hükümlerinin dışında bir uygulamaya gidilmesinin söz konusu olmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu konuda gerek bizzat abonemizin kendisinin yaptığı açıklamalar gerekse kamu kurumlarının talebi üzerine şirketimiz tarafından 24 Nisan'da yapılan saha tespiti ve kayıtlarımızda yapılan incelemeye göre, 23 Nisan'da ilgili tesisatın borcundan veya herhangi bir nedenden dolayı elektrik enerjisinin şirketimizce kesilmiş olmadığı, söz konusu tesisatın 31 Mart'ta elektrik enerjisi borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan'da elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir. 5 Nisan tarihinden bu yana söz konusu tesisatta şirketimizce herhangi bir nedenle enerji kesme işlemi yapılmamıştır."

Ankara'da Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrik kesilmemiş mi?

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ziyarete ilişkin, "Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız? Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022 itibariyle borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir." şeklinde tweet atmıştı. .