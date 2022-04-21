CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda elektriğe gelen zamların ardından elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 ay elektrik borcu olması nedeniyle elektriğinin bugün kesildiği açıklandı. Peki Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası ne kadar? Kılıçdaroğlu'nun elektrik fatura borcu kaç TL? Kılıçdaroğlu'nun kaç aylık elektrik faturası borcu var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda elektriğe gelen zamların ardından elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 ay elektrik borcu olması nedeniyle elektriğinin bugün kesildiği açıklandı. Peki Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası ne kadar? Kılıçdaroğlu'nun elektrik fatura borcu kaç TL? Kılıçdaroğlu'nun kaç aylık elektrik faturası borcu var?

CHP Genel Başkanı Kemal Cumhurbaşkanı "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar hiçbir elektrik faturasını ödemeyeceğim" demişti. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının üzerinden aylar geçti ve öndemeyen elktrik faturaları nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı evin elektriğinin kesildiği açıklandı.

Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası ne kadar?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 aylık ödenmemil elektrik faturası bulunduğu öğrenildi. Faturaların toplam borcunun ise 1.030 TL olduğu öğrenildi. Açıklama İsmail Saymaz'dan geldi. Saymaz Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 aylık elektrik faturasının 1.030 TL olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun elektrik fatura borcu kaç TL?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz şubat ayında art arda gelen elektrik zamlarını protesto etmek amacıyla faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. Sosyal medyadan açıklayan Kılıçdaroğlu, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" dedi.

AK Parti'den fatura ödememe kararına tepki gelmişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemeyeceğim" çıkışının ardından yaptığı açıklamada, "Düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektriğimi ödemesem hiç gözümün yaşına bakmaz elektrik şirketi hizmeti keser" demişti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar hiçbir elektrik faturasını ödemeyeceği" sözlerine AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık tepki göstermişti. Çalık açıklamasında "Tehdit ve nefret dili kullanmayı alışkanlık haline getiren CHP lideri, bu açıklamasıyla aslında HDP'nin elektrik faturaları üzerinden sokağa çıkma çağrısına uyarak, provokasyon fitilini ateşlemiştir. Bu, şirazeden çıkmış ölçüsüz bir sözdür. Devlet düşmanı, millet düşmanı terör örgütlerinin ve uzantılarının istediği bir sözdür. Bu çirkin dili, provokasyon kokan, kabul edilemez söylemini şiddetle kınıyorum. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu, sahici muhalefet yapmak istiyorsa önce her kesime hakaret eden ötekileştirici, kavgacı, nefret içerikli, hastalıklı ve yıkıcı bu dili bırakmalı, itiraz ve önerisini ortaya koymalıdır." demişti. .