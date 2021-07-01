Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılacak mı? Kılıçdaroğlu hakkında neden fezleke hazırlandı?

Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı neden kaldırılacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 20 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları da TBMM Başkanlığına sunuldu. Kılıçdaroğlu hakkında neden fezleke hazırlandı?