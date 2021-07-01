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Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılacak mı? Kılıçdaroğlu hakkında neden fezleke hazırlandı?

Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı neden kaldırılacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 20 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları da TBMM Başkanlığına sunuldu. Kılıçdaroğlu hakkında neden fezleke hazırlandı?

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Google News - Timeturk
01.07.2021 09:51:19
Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılacak mı? Kılıçdaroğlu hakkında neden fezleke hazırlandı?

Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı neden kaldırılacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 20 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları da TBMM Başkanlığına sunuldu. Kılıçdaroğlu hakkında neden fezleke hazırlandı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 20 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

FEZLEKESİ MECLİSE GELEN VEKİLLER KİMLER?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü,

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz,

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni,

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik,

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli,

HDP İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç,

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin,

HDP Diyarbakır Milletvekili İman Taşçıer,

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü,

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ,

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen,

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir,

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık,

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran,

HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun,

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik,

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt,

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu,

DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz."

Salihe Aydeniz'in iki dosyası bulunuyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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