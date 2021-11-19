Kılıçdaroğlu kiminle helalleşmek istedi? Kılıçdaroğlu kimden helallik istiyor? Kılıçdaroğlu helalleşme çağrısı nedir? Kılıçdaroğlu helalleşme açıklaması nedir? Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı yapmasının yankıları devam ediyor. Bazı siyasiler Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını olumlu bulurken bazı siyasiler ise bunun oy kaygısı ile yapılmış olduğu görüşünde. Vatandaşlar ise helalleşme çağrısının anlamını araştırmaya başladı. Peki Kılıçdaroğlu kimden helallik istiyor?

Kılıçdaroğlu kiminle helalleşmek istedi? Kılıçdaroğlu kimden helallik istiyor? Kılıçdaroğlu helalleşme çağrısı nedir? Kılıçdaroğlu helalleşme açıklaması nedir? Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı yapmasının yankıları devam ediyor. Bazı siyasiler Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını olumlu bulurken bazı siyasiler ise bunun oy kaygısı ile yapılmış olduğu görüşünde. Vatandaşlar ise helalleşme çağrısının anlamını araştırmaya başladı. Peki Kılıçdaroğlu kimden helallik istiyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı bir videoa helaleşme çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun videosu oldukça tartışıldı. Pek çok kesim Kılıçdaroğlu'nun çağrısını değerli ve anlamlı bulurken bazı kesim ise bunun oy kaygısı ile yapılmış olduğu görüşünde. Vatandaşlar da helalaleşmenin kiminle olacağını araştırmaya başladı. Peki Kılıçdaroğlu kiminle helalleşmek istedi? Kılıçdaroğlu kimden helallik istiyor? Kılıçdaroğlu helalleşme çağrısı nedir? Kılıçdaroğlu helalleşme açıklaması nedir?

Kılıçdaroğlu kiminle helalleşmek istedi?

Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım... pic.twitter.com/doAjSLrkh3 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 13, 2021

Kılıçdaroğlu kimden helallik istiyor? Kılıçdaroğlu helalleşme çağrısı nedir?

Özetle sevgili halkım; ülkemizin iktidarlardan çok şifaya ihtiyacı var. Geçmişten gelen küskünlüklere ve öfkeye bağlı kalmaya devam edersek, ülkemiz bu felaketleri gelecekte de yaşamaya mahkum olacak.

Sevgili halkım, düşündüğümüzden daha güçlüyüz biz. Düşündüğümüzden çok daha cesuruz biz. Geçmişin arabalarıyla hiçbir yere gidemeyeceğimizi artık biliyoruz. Onun için artık helalleşme zamanıdır. Ne pahasına olursa olsun, toplumsal ilişkilerimizi güçlendirmek ve yaralarımızı iyileştirmek için geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve bunlar için birbirimizden helallik istemeyi bilmeliyiz.

Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım. Şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. Geçmişte kırdığımız, korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle, farklı hayat tarzlarının temsilcileriyle buluşmaya başlayacağım. Ben ömrümde bu ülkede nefreti ve sevgiyi bolca gördüm ve sevgi hep daha güçlü oldu. Artık sevgiye bu savaşı kazandırma zamanı. Affetmeyi ve affedilmeyi kucaklayarak helallik istemeyi ve vermeyi başarmalıyız. Hep birlikte umuda, barışa ve sevince yürüyebilmek ancak birbirimizin yaralarını sararak mümkün olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.