2022 Yılı Bütçesi görüşmeleri sırasında söz alan ve kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hareket görüşmelere damga vurdu. Kılıçdaroğlu hükümetin ekonomik politikalarını eleştirirken yaptığı el hareketi nedeniyle oturuma ara verildi. Peki Kılıçdaroğlu hangi el hareketini yaptı? Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hareketinin anlamı ne? Kılçdaroğlu Meclis'te hangi el işaretini yaptı?

2022 Yılı Bütçesi görüşmeleri sırasında söz alan ve kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hareket görüşmelere damga vurdu. Kılıçdaroğlu hükümetin ekonomik politikalarını eleştirirken yaptığı el hareketi nedeniyle oturuma ara verildi. Peki Kılıçdaroğlu hangi el hareketini yaptı? Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hareketinin anlamı ne? Kılçdaroğlu Meclis'te hangi el işaretini yaptı?

TBMM'de 2022 bütçe tartışmaları devam ediyor. Bütçe tartışamaları nedeniyle kürsüye çıkıp konuşan Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir el hareketi AK Parti milletvekillerini kızdırdı. Kılıçdaroğlu'nun hareketi sonrası oturuma ara verildi. Peki Kılıçdaroğlu hangi el hareketini yaptı? Kılçdaroğlu Meclis'te hangi el işaretini yaptı? Kılıçdaroğlu'nun yaptığı el işaretinin anlamı ne?

Kılıçdaroğlu hangi el hareketini yaptı?

Kılıçdaroğlu, "Dolarla borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu, euro ile borçlandılarsa da AB'deki enflasyonu da sırtımıza yüklüyorlar" ifadelerinin ardından AK Parti'li milletvekillerinin bulunduğu alana doğru el hareketi yaptı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüntülerin incelenmesi için oturuma ara verdi.

Kılçdaroğlu Meclis'te hangi el işaretini yaptı?

Gelişme sonrası AK Parti'li vekiller yoğun şekilde tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Genel ahlak kurallarına aykırı bir şekilde davrandı. İç tüzük 160'a göre kaba ve yaralayıcı sözler yapmaktan kınanması gerekiyor." diyerek Kılıçdaroğlu'nun ceza almasını istedi.

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hareketinin anlamı ne?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Gazi Meclis'te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.