Kılıçdaroğlu'dan Çelebi'nin ailesine başsağlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde hain terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan askerimiz Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.