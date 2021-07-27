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TIMETURK / GENEL / Kılıçdaroğlu'dan Çelebi'nin ailesine başsağlığı

Kılıçdaroğlu'dan Çelebi'nin ailesine başsağlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

2 Saat Önce
2021-07-27 08:58:55
Kılıçdaroğlu'dan Çelebi'nin ailesine başsağlığı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde hain terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan askerimiz Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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