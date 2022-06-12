Kılıç gibi pençeleri olan bir dinazor türü keşfedildi: “Paralitherizinosaurus japonicus”

Yeni bir araştırmaya göre, milyonlarca yıl önce Asya kıtasının kıyılarında yaşayan Makas Eller filmindeki Edward Scissorhands’e benzeyen bir dinazorun ellerini hayvanları avlamak yerine bitki örtüsünü kesmek için kullandığı ortaya çıktı.

Son zamanlarda, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden araştırmacılar, Japonya'da bulunan en genç 'therizinosaur' fosilini tanımladılar. Bulgular Bilimsel Raporlar dergisinde 3 Mayıs'ta çevrimiçi olarak yayınlandı.

Bu fosil aynı zamanda Asya'da deniz tortullarında bulunan ilk fosil ve araştırmacıların “Paralitherizinosaurus japonicus” adını verdiği yeni tanımlanmış bir türü temsil ediyor.

“‘Paralitherizinosaurus” Yunanca ve Latince'de "deniz kenarındaki sürüngen" anlamına gelir.“ “Paralitherizinosaurus japonicus” tür adı ise örneğin ortaya çıkarıldığı Japonya'yı onurlandırıyor.

FOSİL BULUNDUĞUNDA TÜRÜ SINIFLANDIRILAMAMIŞTI

Japon bilim adamları, örneği, Japonya'nın ana adalarının en kuzeyinde bulunan ve zengin fosil yataklarıyla bilinen bir bölge olan Nakagawa'da buldular.

Fosil bir betonla - sertleştirilmiş bir maden yatağı ile - kaplıydı ve keşfi sırasında paleontologlar bunun bir therizinosaur'a ait olduğuna inanıldığını söyledi, ancak o sırada karşılaştırmalı veri eksikliği nedeniyle Hokkaido Üniversitesi temsilcileri türe dair herhangi bir kesin sonuca varamadıklarını dile getirmişti.

O zamandan beri keşfedilen ve açıklanan birçok başka fosilden elde edilen yeni veriler, fosilin ön ayak pençesinin şekline göre sınıflandırılmasına yardımcı oldu.

Pençelerini avlanmak yerine bitkileri kesmek için kullandı

Analizlere dayanarak araştırmacılar bu fosilin yaklaşık 80 milyon ila 82 milyon yıl önce yaşamış bir therizinosaur'a ait olduğu sonucuna vardı. Bu dinozor bitkileri yemek için kılıca benzer pençesini kullanıyordu.

Roy M. Huffington Yer Bilimleri Bölümü'nde araştırma profesörü olan Anthony Fiorillo, "Bu dinozor pençelerini saldırganlık araçları yerine yiyecek arama araçları olarak kullandı" dedi.

Araştırmaya göre, therizinosaur fosilleri Asya'nın yanı sıra Kuzey Amerika'da da bulundu ve bu hayvanlar zamanla kıyı ortamlarında yaşamaya adapte oldu.