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TIMETURK / GENEL / Kifayetsiz muhteris ne demek? Kifayetsiz muhteris anlamı nedir?

Kifayetsiz muhteris ne demek? Kifayetsiz muhteris anlamı nedir?

Kifayetsiz muhteris ne demek? Kifayetsiz muhteris anlamı nedir? Son günlerde sıkça duymaya başladığımız 'Kifayetsiz muhteris' sözünün anlamının ne olduğu internette araştırılıyor. Öncelikle 'kifayetsiz' ve 'muhteris' kelimelerinin anlamlarını inceleyerek Kifayetsiz muhteris'in ne anlama geldiğini sizlere aktaracağız.

2 Saat Önce
2022-01-12 12:56:37
Kifayetsiz muhteris ne demek? Kifayetsiz muhteris anlamı nedir?

Kifayetsiz muhteris ne demek? Kifayetsiz muhteris anlamı nedir? Son günlerde sıkça duymaya başladığımız "Kifayetsiz muhteris" sözünün anlamının ne olduğu internette araştırılıyor. Öncelikle "kifayetsiz" ve "muhteris" kelimelerinin anlamlarını inceleyerek Kifayetsiz muhteris'in ne anlama geldiğini sizlere aktaracağız.

Kifayetsiz muhteris sözü son zamanlarda pek çok kişi tarafından sıkça kullanılmaya başlandı. Özellikle siyasilerin sıkça kullandığı bu kelimenin anlamı aşağıdaki gibidir:

Kifayetsiz ne demek?

Kifayetsiz kelimesi "yetersiz" "beklentilerin altında" anlamına gelmektedir.

Muhteris anlamı nedir?

Muhteris ise "aşırı tutkuları olan hırslı kimse" anlamına gelmektedir.

Kifayetsiz muhteris ne demek?

Kifayetsiz Muhteris tanımı kısaca şöyle yapıalbilir: Kişinin alanında uzman olmayıp, hiçbir şey bilmeyip buna karşılık sürekli gözünün yukarılarda olması. Beceremeyeceği şeylere karşı aşırı hırslı olması Yeteneği olmadığı halde gözünün yükseklerde olması.

TDK nedir?

Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçeyi incelemek ve Türkçenin gelişmesi için çalışmak amacıyla 12 Temmuz 1932'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan kurumdur. Türkiye'nin başkenti Ankara'da yer alan kurum, Türk dili üzerine çalışmaların yapılıp yayımlandığı bir merkezdir. Türk Dil Kurumu 1955'ten başlayarak çeşitli dallarda ödüller verdi. Ödüller her yıl 26 Eylül Dil Bayramı'nda Ankara'da yapılan törenle sahiplerine verilirdi. Ödül verilen dallar farklı yönetmeliklere göre zaman zaman değişirdi. 1983'te Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesine alındıktan sonra Türk Dil Kurumu ödülleri kaldırıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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