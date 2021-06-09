Kibariye aldatıldı mı ? Eşi başka birisi ile görüntülendi

24 yıllık evli çift olan Kibariye ve Ali Küçükbalçık, gene yasak aşk ile gündeme geldi. Kibariye'nin Ali Küçükbalçık başka birisi ile görüntülendi.

Daha öncesinde de birçok kez aldatma/barışma konuları ile gündeme gelen Kibariye ve Ali Küçükbalçık çifti, birkez daha aynı iddia ile merak uyandırdı. Daha öncesinde Ali Küçükbalçık'ın Kibariye'yi aldatmasının ardından Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve “Bir günlük kaçamak için boşanmam, önemli olan sağlığımız” demişti.

Ali Küçükbalçık kaldığı otelde başka birisi ile görüntülendi

Kibariye yaptığı açıklamada ; “Ben gözümle görmedim, belki iş arkadaşıdır. Günaha giremem. Gözümle görürsem, öyle inanırım. Görüntülerdeki o mu, bilmiyorum. Görüntüler çok net değil, bilemiyorum." dedi.

Gözümle görürsem ancak öyle inanırım

Genel konuşmak istiyorum, tüm erkekler eşlerini aldatıyor. Tabii ki bu görüntüleri Ali'ye soracağım. Ali, evine çok bağlıdır. Ama bunu gözümle görürsem işler değişir. Bana gerçek delil lazım. Ben gözümle görmediğim sürece inanmam. Bu yuvayı 24 sene boyunca ayakta tuttum. Bilmem neler için de yuvamı yıkamam diye ekledi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.