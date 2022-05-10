Kianoush Nikkhah: “İşletmeler Dijital Mecraları Doğru Kullanmalı!”

İşletmelerin sosyal medyayı doğru kullanması gerektiğinden bahseden İranlı Sosyal Medya Uzmanı Kianoush Nikkhah, “Instagram gibi sosyal medya platformlarında doğru postlar her zaman işe yarar. Ayrıca işletmeler; müşterilerinden gelen öneri, istek ve şikayetleri sosyal medya kanallarından cevaplandırmalı.” ifadelerinde bulundu.

Hem Türk hem de İran vatandaşı olan ve bir süredir Sosyal Medya Uzmanı olarak çalışmalarını sürdüren Kianoush Nikkhah, işletmelerin sosyal medyayı nasıl kullanması gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu: “Son zamanlarda sosyal medya mecralarını kullanan ve buralardan müşterilerine ulaşmaya çalışan işletmelerin sayısında bir artış meydana gelmiş durumda. Fakat işletmelerin sosyal medyada bulunması, potansiyel müşterilerini arttırma noktasında yeterli değil. Sosyal medyanın etkili ve profesyonelce kullanılması da bir hayli önemli. Bunun yanı sıra sosyal medya üzerinden müşteriyle birebir iletişim halinde olmak, müşterilerin ilgili markaya çok daha fazla yönelim göstermesini sağlıyor. Bu gibi hususların tamamı düşünüldüğünde, işletmelerin neden sosyal medyada yer alması gerektiği de anlaşılıyor.”

Instagram Gibi Sosyal Medya Platformlarında Doğru Postlar Her Zaman İşe Yarar

Sosyal medya iletişimi konusunda önemli değerlendirmelerde bulunan Kianoush Nikkhah, işletmelerin gelişen teknolojiye adapte olmaları gerektiğinin altını çizdi. İşletmelerin sosyal medya maceralarını başlatırken ilk önce hangi platformda yer almalarını belirlemeleri gerekiyor. Çünkü her bir platform, farklı özellikleri bünyesinde barındırıyor. Seçilen platform üzerinde doğru ve ilgi çekici postlar paylaşılmalı. Müşterilerin ilgisini çeken postlar, her zaman ön planda yer aldığı için bu hususun bir hayli önemli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle küçük işletmeler, bilgilerini en doğru şekilde sunmalı. Şeffaflık, müşterilerin ilgili markaya güven duymasını sağlayacaktır.”

Müşterilerin Öneri, İstek ve Şikayetleri Sosyal Medya Kanallarından Cevaplanmalı

Müşterilerin öneri, istek ce şikayetlerinin sosyal medya kanallarından cevaplanması gerektiğinden bahseden Kianoush Nikkhah, “Müşteri, markanın kendisini önemsemesini ister. Bu nedenle müşteri tarafından sunulan öneriler ve istekler dikkate alınarak bu konuda çalışmalar yapılmalı. Bunun yanı sıra özellikle müşteri şikayetleriyle ilgilenilmeli ve müşterilerle doğrudan bir iletişim kurulmalı. Bu sayede müşteri, görüş ve şikayetlerinin değerlendirildiğini fark ederek markaya daha fazla bağlanacak. Bu gibi hususlar, markanın çok daha hızlı bir şekilde büyümesini sağlayacağı için oldukça önemli.” sözleriyle açıklamalarını noktaladı. .