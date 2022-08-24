Kia ve Hyundai Türkiye'de araçları geri mi çağırdı? Kia-Hyundai hangi model araçlarını geri çağırdı? KİA Hyundai araçlarındaki sorun ne? Hangi yıl üretilen arabalar geri çağırıldı? Güney Koreli dev otomobil markalarından gelen haber araç sahiplerini endişelendirdi. Ülkemizde de en çok satılan markalar arasında yer alan Hyundai ve Kia markalarında araçların geri çağırılması başlandı. Ülkemizde bu araçların sahipleri Türkiye'de araç çağırma var mı? Hyundai'de hangi sorun var? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Kia ve Hyundai Türkiye'de araçları geri mi çağırdı? Kia-Hyundai hangi model araçlarını geri çağırdı? KİA Hyundai araçlarındaki sorun ne? Hangi yıl üretilen arabalar geri çağırıldı? Güney Koreli dev otomobil markalarından gelen haber araç sahiplerini endişelendirdi. Ülkemizde de en çok satılan markalar arasında yer alan Hyundai ve Kia markalarında araçların geri çağırılması başlandı. Ülkemizde bu araçların sahipleri Türkiye'de araç çağırma var mı? Hyundai'de hangi sorun var? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

ABD'den gelen araç geri çağırma haberleri ülkemizde de Kia ve Hyundai araç sahiplerini telaşlandırdı. ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan tüketici uyarısında, Hyundai ve Kia şirketlerine etkilenen modellerde satışı durdurma emri verildi.

KİA Hyundai araçlarındaki sorun ne?

ABD'den yayımlanan raporda Kia ve Hyundai problemli modellerdeki araçlarını geri çağırma kararı aldı. Yangın riskinin çeki demiri modülünün içinde biriken pislik veya nemden kaynaklanan muhtemel bir elektrik kısa devresine yol açabileceği vurgulandı.

Kia ve Hyundai Türkiye'de araçları geri mi çağırdı?

Markaların araçlarını geri çağırması henüz Türkiye'yi kapsamıyor.

Kia-Hyundai hangi model araçlarını geri çağırdı?

Hyundai Palisades ve Kia Tellurides SUV modeli araçlar yangın rsikine karşı geri çağırıldı. 2020-2022 model yıllarına ait toplamda 280 binden fazla Hyundai Palisades ve Kia Tellurides SUV araçta hata tespit edildi.

Hangi yıl üretilen araçlar geri çağırıldı?

Tam olarak hangi yılda üretilen araçların sorunlu olduğu bilinmediğinden dolayı 2020 ve 2022 arasında üretilen tüm araçlar geri çağrılıyor. Hyundai söz konusu geri çağırmayı doğrularken, Kia ise henüz konu hakkında bir açıklamada bulunmadı.

KİA nedir?

Kia, 1944 yılında Seul'de kurulmuştur. Güney Kore'nin ilk bisiklet ve otomobil üreticisidir. 1998 yılında Hyundai Motor Company ve Daimler-Chrysler ortaklığındaki konsorsiyum tarafından satın alınmıştır. Kia gerçek anlamda atılımını bu noktadan sonra gerçekleştirmiştir.

Kia Motors'un belirlediği 2010 hedefi olan Dünya'nın en büyük 5. otomobil markası olma yolunda birçok yeni sponsorluk anlaşmaları yapmıştır. Tenis ve futbol sporlarındaki sponsorluklarına FIFA ile 2007-2014 yılları arasında Ana Sponsorluk Antlaşmasını imzalayarak yenisini eklemiştir.

Dünyaca ünlü otomobil markası Kia, yeni vizyonu kapsamında logosunu ve sloganını güncelledi. Güney Kore'nin Incheon kentinde son derece görkemli bir gösteri ile logosunu lanse eden şirket, ayrıca söz konusu gösteri ile bir Guinness Dünya Rekoru da kırdı.

Kia Motors otomobilleri Türkiye'ye ilk defa 1992 yılından itibaren İhlas Holding disbüritörlğünde ithal edilmeye başlanmış ve 2001 yılında ise Kia Türkiye disbirütorlüğü Anadolu Grubu'na bağlı Çelik Motor'a devredilmiştir.

Hyundai nedir?

Hyundai Grubu Güney Kore'de 1947 yılında Chung Ju-Yung tarafından kurulan şirketler grubudur. İlk Hyundai firması inşaat şirketi olarak kurulmuştur. Hyundai, aralarında inşaat müteahhitliği, otomobil, gemi yapımı, sigortacılık, elektronik, lojistik de bulunan pek çok alanda etkinlik göstermektedir. Hyundai'nin tüm dünyadaki en iyi bilinen markası otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve dünyadaki 5. büyük otomobil üreticisi olan Hyundai Motor Şirketi'dir.

Grubun geçmişi 1940'ta Chung Ju Yung tarafından kurulan küçük bir tamir atölyesine dayanmaktadır. 1947'de kurulan Hyundai Engineering & Construction Company (HEC) Kore'nin savaş sonrası yeniden yapılanmasında kilit rol oynamış ve Grubun 60'lı ve 70'li yıllarda çelik, gemi yapımı, otomobil ve makine üretimi gibi değişik ağır sanayi sektörlerine girmesi için zemin oluşturmuştur.

1967'de Hyundai Motor Company'nin kurulması, grubun daha hassas teknolojiler gerektiren sanayi kollarına geçişini belirlemiştir. 1967'de kurulan Hyundai Motor Company bugün otomotiv üretiminde Kore'nin tartışılmaz lideri, dünyanın ise önde gelen otomotiv üreticilerindendir. Şirket 52.000'den fazla personeli ile Hyundai Grubu'nun temel taşlarından birini teşkil etmektedir. 1998 yılında Kia firmasının da satın alınması ile Hyundai, Kore otomotiv pazarının %70'ini ele geçirmiştir.