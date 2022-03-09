Memurluktan atılan yüz binlerce kişiyi ilgilendiren önemli ikramiye kararı verildi. KHK ile ihraç edilenlere ikramiye verilecek mi? Memurluktan atılanlara emekli ikramiyesi ödenecek mi? 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ile çeşitli kadrolardaki görevlerinden ihraç edilen memurlar gibi pek çok konuda kamudan ihraç edilenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu, Danıştay’ın bu konuda verdiği kararları dikkate alarak, emekli ikramiyesi verilmesine karar verildi.

Memurluktan atılan yüz binlerce kişiyi ilgilendiren önemli ikramiye kararı verildi. KHK ile ihraç edilenlere ikramiye verilecek mi? Memurluktan atılanlara emekli ikramiyesi ödenecek mi? 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ile çeşitli kadrolardaki görevlerinden ihraç edilen memurlar gibi pek çok konuda kamudan ihraç edilenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu, Danıştay'ın bu konuda verdiği kararları dikkate alarak, emekli ikramiyesi verilmesine karar verildi.

Çeşitli nedenlerden doşayı kamudaki görevlerinden ihraç edilen memurların ikramiyelerine ilişkin önemli gelişme yaşandı Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; emekli ikramiyesi alma şartlarını taşıyanlara ikramiyeleri ödenecek.

KHK ile ihraç edilenlere ikramiye verilecek mi?

KHK ile ihraç edilenler başta olmak üzere memuriyetleri göreve son, kamu görevinden çıkarılma gibi kıdem tazminatına hak kazanma koşullarına aykırı biçimde sona erenlere emekli ikramiyeleri ödenmiyordu. Bu kişiler de ikramiye alabilmek için dava açıyorlardı. Danıştay'da kesinleşen davalar geçen yıldan itibaren SGK aleyhine sonuçlanmaya başladı. Davalardan kaynaklı yasal faiz, avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin artması üzerine SGK Yönetim Kurulu 6 Ocak 2022 tarihinde oybirliği ile karar aldı. Karar, 4 Şubat 2022 tarihli Genel Yazı ile merkez ve taşra teşkilatına duyuruldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile kamudan ihraç edilenlere ve çeşitli sebeplerle memurluktan çıkartılanlara emekli ikramiyelerini ödemiyordu. Emekli Sandığı Kanunu'na göre, kamudan ayrıldıktan sonra sadece memuriyetteki hizmetleri dolayısıyla veya 4/a ve 4/b statüsündeki hizmetlerini birleştirmek suretiyle emekli olanlara ise memuriyetleri kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermiş ise emekli ikramiyesi ödüyordu.

Memurluktan atılanlara emekli ikramiyesi ödenecek mi?

Buna göre, SGK Yönetim Kurulu'nun bu kararı kapsamında yapılacak iş ve işlemler şöyle olacak:

Birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden 5434 Sayılı Kanuna göre emekli ve malûl aylığı bağlananlar: Memuriyetleri göreve son verilme, meslekten çıkarılma, kamu görevinden çıkarılma veya re'sen emekliye sevk edilme nedeniyle sona erenlerden 6 Ocak 2022 tarihinden sonra birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden 5434 sayılı Kanun'a göre emekli veya malullük aylığı bağlananlardan, memuriyetteki hizmet süreleri tek başına yeterli olanlara emekli ikramiyeleri ödenecek. Bunların memuriyetlerinin kıdem tazminatına hak kazanacak biçimde sona erip ermediğine bakılmayacak.

Birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden 4/1-a (SSK) ve 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamında yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlar: Kamudaki görevine son verilenlerden, hizmet birleştirmesi suretiyle SSK veya BAĞ-KUR statüsünde yaşlılık veya malullük aylığı bağlanmış olanların kamuda geçen hizmet sürelerine bakılacak. Görevden ayrıldıkları sırada kamudaki hizmet süresi; 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olup kadın ise en az 20, erkek ise en az 25 yıl olanlara emekli ikramiyeleri ödenecek. .