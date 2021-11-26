Keten tohumu yağı romatizma ağrılarını hafifletiyor

Artık doğal olanın kıymetini daha fazla anlıyor ve her rahatsızlığın çözümünün doğada olduğunu biliyoruz. Sizler için doğal yağların vücudumuza olan faydalarını araştırdık...



Modern tıbba destek olarak artık alternatif tıptan yararlanıyor, gözümüzü hemen doğaya çeviriyoruz. Her rahatsızlığın çözümü doğada mevcut. Sizler için doğada bulunan ürünlerin yağlarının ne işe yaradığını derledik...

Keten tohumu yağı

Keten tohumu yağı kalp-damar sağlığını korumaya yardımcı olur ve kolesterolün düşmesini sağlar.

Keten tohumu yağı masaj yağı olarak kullanılırsa romatizma ağrılarını hafifletir. Özellikle kramplarının olduğu bölgelere masaj yapılarak uygulanırsa krampların hızlı bir şekilde geçmesini sağlar.

Keten tohumu Omega 3'den zengindir. Bu sayede keten tohumu yağı, hafızanın güçlenmesine ve zihnin canlanmasına yardımcı olur.

Keten tohumu yağı cilde uygulandığında kırışıklıkların azalmasını sağlar ve yaşlanmayı geciktirir. Farklı yağlarla karıştırılır ve cilde uygulanırsa cildin nemlenmesini sağlar ve cilde parlak bir görünüm verir.

Keten tohumu yağı yaraların üzerine doğrudan uygulanırsa yaraların iyileşmesine destek olur.

Greyfurt yağı

Greyfurt yüksek miktarda C vitamini içeren bir meyvedir. Bu sayede grip, soğuk algınlığı ve astıma karşı oldukça faydalıdır.

Greyfurt yağı baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk gibi durumların azalmasını sağlar.

Kötü kolesterolü (LDL) ve trigliseridin düşmesine yardımcı olur.

Hafif seviyede seyreden depresyonu ve anksiyeteyi azaltır.

Göğüs bölgesine düzenli bir şekilde masaj olarak uygulanırsa sıkılaştırıcı ve toparlayıcı etkide bulunur. Ayrıca selülitli bölgelerde de bu amaçla kullanılabilir.

Greyfurt yağı düzenli bir şekilde sürülen bölgede yağları eritir, gözle görülür bir incelmeye yardımcı olur.

Greyfurt yağı sayesinde ciltteki sivilce ve siyah noktalar giderilir.

Düzenli bir şekilde kullanılan greyfurt yağı kilo vermeye yardımcı olur. Bu yüzden diyet sırasında tüketilebilir.

Fındık yağı

100 gr. fındık yağında yaklaşık 50 mg. E vitamini vardır. Fındık yağı hücre hasarlarına karşı oldukça etkilidir. Ayrıca güçlü bir antioksidan olarak da değerlendirilir.



Fındık yağı cildimizi ultraviyole ışınların zararlı etkilerinden korur. Cildimizdeki ölü hücreleri ortadan kaldırıp yenilenmesini sağlar ve tüm cilt tipleri için besleyici özelliktedir.

Sağlıklı yağ asitleri sayesinde vücuttaki kötü kolesterol oranını düşürür, kalp ve damar sağlığına olumlu katkılarda bulunur.

Parkinson ve alzheimer gibi ileri yaşa bağlı olarak görülen birçok hastalığın önlenmesini sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.