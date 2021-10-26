Kestanenin vücuda bir zararı var mı?

Soğuk havaların gelmesiyle kestane tezgahta yerini aldı. Peki kestanenin besin değeri nedir? Kestanenin vücuda faydaları nelerdir? Kestanenin vücuda herhangi bir zararı var mı? Sizler için araştırdık...

Kayıngiller ailesinden olan Castanea cinsi ağacın tohumlarına kestane denir. Kestane meyvesi ateşte közlenerek veya haşlanarak afiyetle tüketilir. Bursa ilimiz kestane şekeriyle meşhurdur.

Ülkemizde kestane en çok Aydın'da yetişir. Daha sonra, İzmir, Kastamonu ve Sinop kestane üretiminde ön plana çıkar. Kestane dünyada özellikle Çin, Güney Avrupa, Doğu ve Güneybatı Asya'da yetiştirilir.

Kestane kebabı nasıl hazırlanır?

Kestane kabuğu çizildikten sonra 200 derece fırında 10-15 dakika pişirilerek tüketilebilir. Kestane ayrıca düdüklü tencerede suda haşlanarak da afiyetle tüketilebilir.

Kestanenin besin değeri nedir?

100 gr taze kestane (yenebilir kısmı) 160 kalori, 34 gr karbonhidrat, 9,6 gr şeker, 3,2 gr protein, 1,8 gr yağ, 9 mg sodyum, 395 mg potasyum içerir. Kestane ayrıca B1, B2 ve C vitaminlerine de sahiptir.

Kestanenin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Kestane lif oranı çok yüksek olduğu için uzun süreli tokluk sağlar ve kan şekerini yükseltmez. Kompleks bir karbonhidrat olduğu için vücuda enerji sağlar. Demir içeriği sayesinde kansızlığa (anemi) iyi gelir. Magnezyum ve fosfor içeriği sayesinde kemiklere sağlık kazandırır. Kestane sakinleştirici özelliktedir. İçeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklığı destekler. Diş, kemik ve kan dolaşımı için çok faydalıdır. Kestane kanda alyuvar sayısını artırır. Karaciğer ve mideye faydalıdır. Sindirimi düzenler. İshali tedavi eder. Alzheimer hastalığından vücudu korur. Cildi güzelleştirir ve hücrelerin yaşlanma süresini uzatır. Kestane balı öksürüğe şifa olur.

Kestanenin vücudumuza herhangi bir zararı var mı?

Kestane aşırı miktarda tüketilirse ishal olmanıza neden olabilir. Ayrıca tansiyonu ve şekeri de yükseltebilir. Kan inceltici ilaç kullanan kişiler doktorlarına sormadan kestane tüketmemelidir.

Diyabet (şeker) hastaları kestane şekeri ve kestane balını tüketmeden önce doktoruna mutlaka danışmalıdır. Kestane balı çocuklar için de uygun olmayabilir. Çocuk doktoruna danışmadan kestane balını çocuğunuza vermeniz tavsiye edilmez.

At kestanesi, kestanenin yabani bir türüdür. Zehirli olan at kestanesini tüketmek asla önerilmez.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.