Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminde Eren'i kim oynuyor? Eren Bülbül'ü hangi oyuncu oynuyor?
Karadeniz'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen küçük kahraman Eren'in hikayesi sinema filmi olarak beyaz perdede gösterilmeye başlandı. Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminde Eren'i kim oynuyor? Eren Bülbül'ü hangi oyuncu oynuyor? İyi ki Varsın Eren filminde oynayan Eren'in gerçek adı ne? sorusu filmi izleyenlerde tarafından merak edilmeye başlandı. Oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncunun kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin oyuncuları...
2022-01-01 11:23:02
Trabzon'un Maçka şehrinde PKK'lı teröristlerin kalleş saldırısı sonucu şehit düşen Eren Bülbül'ün hayatı sinama filmine uyarlandı. "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" adındaki film 1 Ocak'ta tüm sinemalarda gösterime girdi. Filmi izleyenler Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminde Eren'i kim oynuyor? Eren Bülbül'ü hangi oyuncu oynuyor? sorusunu sormaya başladı.
Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminde Eren'i kim oynuyor?
Kesişme: İyi ki Varsın Eren, 1 Ocak 2022'de vizyona giren, yapımcılığını TRT ve Dijital Sanatlar'ın yaptığı, senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği, başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Rahman Beşel'in yer aldığı filmdir. Filmde Eren Bülbül'ü Rahman Beşel ve Ahmet Eren Taşdelen oynamaktadır.
Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi konusu nedir?
Film, 11 Ağustos 2017 günü Trabzon, Maçka'da teröristlerle Türk emniyet güçlerinin girdiği çatışmada PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybeden Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken öldürülen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayesini konu almaktadır.
Eren Bülbül kimdir?
Eren Bülbül 1 Ocak 2002 yılında Maçka, Trabzon'da dünyaya geldi. 11 Ağustos 2017 tarihinde ise PKK'lı teröristlerin kalleş saldırısı sonucu kahramanca şehit düşmüştür.
11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet güçleri ile PKK üyeleri arasında yaşanan çatışmada PKK'lıların saldırısı sonucu şehit düştü.
Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi. Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu şehit düştü.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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