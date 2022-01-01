Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminde Eren'i kim oynuyor? Eren Bülbül'ü hangi oyuncu oynuyor?

Karadeniz'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen küçük kahraman Eren'in hikayesi sinema filmi olarak beyaz perdede gösterilmeye başlandı. Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminde Eren'i kim oynuyor? Eren Bülbül'ü hangi oyuncu oynuyor? İyi ki Varsın Eren filminde oynayan Eren'in gerçek adı ne? sorusu filmi izleyenlerde tarafından merak edilmeye başlandı. Oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncunun kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin oyuncuları...