Kerimcan Durmaz trafik kazası geçirdi! Kerimcan Durmaz'ın sağlık durumu nasıl?
Kerimcan Durmaz trafik kazası geçirdi! Kerimcan Durmaz'ın sağlık durumu nasıl? Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın trafik kazası geçirdiği haberi, gündeme düştü. Fenomenin sevenleri, Kerimcan Durmaz'ı sosyal medyada yorum yağmuruna tuttu. İşte detaylar...
2022-07-10 11:12:42
Kerimcan Durmaz'ın sağlık durumu nasıl? Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın trafik kazası geçirdiği haberi, gündeme düştü. Fenomenin sevenleri, Kerimcan Durmaz'ı sosyal medyada yorum yağmuruna tuttu. İşte detaylar...
Kerimcan Durmaz trafik kazası geçirdi!
Kerimcan Durmaz, önceki gün Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir mekanda sahne aldı. Durmaz, dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Sakarya güzergahında ilerleyen Durmaz ve arkadaşları ölümden döndü.
Kerimcan Durmaz'ın sağlık durumu
Otomobili arkadaşının kullandığını ifade eden sosyal medya fenomeninin sağlık durumunun iyi olduğu belirtti. .
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