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Kerim Altıay kimdir? Kerim Altıay istifa mı etti?

Kerim Altıay kimdir? Kerim Altıay neden istifa etti? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş bir açıklama geldi. Açıklamada Kerim Altıay'ın istifa ettiği belirtildi.

57 Dakika Önce
2021-12-15 15:57:19
Kerim Altıay kimdir? Kerim Altıay istifa mı etti?

Kerim Altıay kimdir? Kerim Altıay neden istifa etti? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş bir açıklama geldi. Açıklamada Kerim Altıay'ın istifa ettiği belirtildi. TFF'den yapılan açıklamada, "Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na istifasını sunmuştur." denildi. Altıay'ın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi.

Kerim Altıay kimdir?

Kerim Altıay Türkiye Futbol Federasyonu'nda Temsilciler Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu. Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı Kerim Altıay'ın TFF'deki görevinden istifa ettiği belirtildi. Kerim Altıay'ın yerine kimin geleceği ise henüz bilinmiyor. Kerim Altıay aynı zamanda ikinci sınıf emniyet müdürüdür. 

TFF nedir?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 23 Nisan 1923'te kurulan; Türkiye'de futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamakla yetkili kurumdur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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