Kerevizi tüketmeniz için 9 neden

Kereviz geleneksel Türk mutfağının sevilen sebzelerindendir. İnsan vücuduna oldukça faydalı olan kerevizin sapı da birçok sosta kullanılabilir. Kerevizi evde saksıda dahi yetiştirebilir. Peki kerevizin vücudumuza ne gibi bir faydası var? Sizler için araştırdık...



Kökleri ve yaprakları sebze olarak kullanılan, keskin bir kokuya sahip kereviz maydanozgiller ailesindendir. Muhteşem kokusu ve kendine özgü tadıyla kereviz vücudumuza birçok fayda sağlar. Fakat birçok insan kereviz tüketmekten hoşlanmaz. Sizler için kereviz tüketmeniz için dokuz nedeni derledik...

Kereviz tüketmeniz için dokuz neden

Kereviz C vitamini içerir. Kereviz günlük C vitamini ihtiyacımızın yüzde 15'ini karşılayabilir. Bu yüzden uzmanlar kış aylarında haftada en az bir iki defa kereviz tüketmenizi tavsiye ediyor.

Kereviz vücudumuzun salgı bezlerinin çalışmasına yardımcı olur. Hormonların çalışmasını sağlayan iç salgı bezleri ve özellikle böbrek üstü bezlerini çalışmasına yardımcı olur.

Kereviz içeriğindeki vitamin ve bileşenler sayesinde strese bağlı yorgunluğa iyi gelir. Kereviz vücuda sakinlik verir.

Kerevizin içeriğinde butylphthalide isimli bir bileşen vardır. Bu bileşen kötü kolesterolün sağlıklı seviyelere inmesine yardımcı olur. Bu bileşen kerevize tadını veren bir maddedir. Chicago Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma gösteriyor ki günde iki sap kereviz tüketilince kötü kolesterol ortalama 7 puan düşüyor.

Kerevizin içeriğindeki fitalid olarak adlandırılan bileşen kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde düzenlenmesini sağlar. Bunun yanında yüksek kan basıncının da düşmesine destek olur.

Illinois Üniversitesi'nde yapılan bilimsel bir araştırma, luteolin olarak isimlendirilen bir bileşenin kerevizde bol miktarda olduğunu ve bu bileşenin kanser hücrelerinin çoğalmasını önlediğini ortaya koydu. Bu çalışmanın sonucunda düzenli olarak kereviz tüketiminin bilhassa meme kanseri hücrelerinin yayılmasını geciktirdiği ve meme kanserine yakalanma riskini azalttığı da görüldü.

Kerevizin cinsel sağlık sorunlarına faydalıdır. Dr. Alan R. Hirsch'ın kitabında yer verdiği çalışmalara göre, kerevizin içerdiği bazı bileşenler sağlıklı cinsel yaşam yaşamına katkıda bulunduğunu ortaya koymuştur.

Kereviz lifli içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar ve kabızlığa sebep olan, bağırsaklarda hareketsizlik ve kurumanın ortadan kalkmasını sağlar. Ayrıca bol miktarda su içeriğiyle vücuttaki toksinlerin kolay bir şekilde dışarı atılmasını sağlar.

A vitamini göz sağlığı için çok önemlidir. Kereviz A vitamininden oldukça zengindir. Bilhassa yaşa bağlı olarak ortaya çıkan görme problemlerinin ve gözlerdeki dejenerasyonun önlenmesini sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.