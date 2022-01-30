Son yıllarda kereviz sapını çok daha fazla duyar ve görür olduk. Peki kereviz sapı suyu nasıl hazırlanır? Gelin birlikte öğrenelim...



Kereviz sapı suyunu çok fazla duyar olduk. Vücudumuza birçok fayda sağlayan kereviz sapı suyunun bu kadar popüler olması elbette vücuda sağladığı faydalar sayesinde. Kereviz sapı suyu cilde iyi geliyor, karaciğeri temizliyor, sindirim sistemine iyi geliyor. Kereviz, sapıyla birlikte satılabileceği gibi sapsız bir şekilde de satılmaktadır. Manavlar genellikle sap kısmını ayırıp öyle satsa da yalnızca kereviz sapı satın alabileceğiniz yerler de vardır.

Kereviz sapından su hazırlamanın farklı yöntemleri mevcuttur. İlk yöntem, sadece kereviz saplarını katı meyve sıkacağından geçirerek suyunu taze bir şekilde sıkmaktır. Hiçbir şey lave etmeden kereviz sapı suyu içilebilir. Fakat, tadından hoşlanmazsanız ya da yeterli miktarda kereviz sapınız yoksa, onu farklı malzemelerle bir araya getirerek hazırlayabilirsiniz.

Kereviz sapı suyu nasıl hazırlanır?

Kereviz sapı suyu hazırlamak için bir tutam maydanoz, iki ya da üç tane kereviz sapı, bir tane limon suyu, üç su bardağı temiz içme suyuna ihtiyacınız olacak.

Tüm malzemeleri blendera koyup çekin. Elde ettiğiniz karışımı, temiz bir tülbentle süzün. Süzdüğünüz kereviz sapı suyunu içebilirsiniz.

Kereviz sapı suyunun yararlarından faydalanmak için günde 1 bardak içmeniz yeterli olacaktır. Aşırı tüketilmesi vücut için zararlı bir hale gelebilir. Aynı zamanda ciddi bir kronik hastalığa sahip kişiler, alerjin bünyeye sahip kişiler, gebeler, emziren kadınlar, sürekli ilaç kullanan insanlar ve hassas bünyeye sahip kişiler, kereviz sapı suyu tüketmeden önce mutlaka doktora danışmalıdır.

Kereviz sapının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Kereviz sapının içerdiği mineraller, kalbe giden damarları temizler. Damar tıkanıklığını önler. Kanın damara yaptığı basıncı dengeler. Tansiyon iniş ve çıkılarını önler. Beyin hücrelerinin sağlığını korur. Sinir sistemine kontrol altına alır. Sinir uçlarını uyarır. Dikkat dağınıklığı, kaygı, stres gibi durumların önüne geçer. Bağırsaklarda oluşan parazitleri temizler. Kabızlık ve ödem gibi durumları ortadan kaldırır. Kadınların doğurganlık özelliğini artırır. Kan şekerinin belirli bir düzeyde kalmasına yardımcı olur. .