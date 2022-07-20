Kereviz nedir? Kerevizin faydaları neler?

Kereviz neye iyi gelir? Kerevizin faydaları nedir? Kerevizin zararı var mı? Sofraların vazgeçilmezi kereviz bitkisi lezzetinin yanı sıra faydaları da saymakla bitmez. Kereviz bitkisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar.

Mutfağımızda yer verdiğimiz lezzetlerden kereviz bitkisi hakkında vatandaşlar araştırma yapmakta.Kereviz nedir? Kereviz, Apiaceae familyası içinde, Batı ve Kuzey Avrupa sahil bölgelerinin ve özellikle de çukur ve sazlık kesimlerinin yerlisi olarak kabul edilen bir bitki türüdür. Bu bitki kökleri ve yaprakları sebze olarak kullanılan, yenilebilir, keskin kokuya sahiptir.Kerevizin kalorisi nedir? Merak edilen bu soruyu cevaplayacağız. İşte merak edilenler.

KEREVİZ NEYE İYİ GELİR?

Kereviz neye iyi gelir?kerevizde vücut için önemli olan elektrolitler bulunur. Dehidrasyonu önleyen bir bitki olan kereviz ayrıca etkili bir ödem gidericidir. İyi bir lif kaynağı olduğu için kilo vermeye yardımcı olur.

KEREVİZİN FAYDALARI NELER?

Kereviz sebzesinin tadının yanı sıra sağlığa olan mucizeleri de saymakla bitmez. Kerevizin faydaları saymakla bitmez. Kerevizin faydaları şu şekildedir;

Ödem atılmasına yardımcı olur

idrar söktürücü özelliği bulunur.

Kolesterolü düşürür.

Lif açısından zengindir,

kabızlığa karşı faydalıdır.

Sindirime yardımcı olur,

mide asidini dengeler.

Yüksek tansiyonu düşürür,

damar sağlığını korur.

İdrar ve mesane problemleri durumunda iltihabı azaltır.

Beyin için koruyucu bir etkiye sahiptir.

KEREVİZİN ZARARLARI VAR MI?

Kereviz sebzesinin sağlığa olan faydalarının yanı sıra aşırı tüketimi sonucu zararları da olmakta. Kerevizin zararları neler;

Lif bakımından zengin içeriğe sahip olan kereviz sebzesi sağlıksız bir şekilde tüketildiği zaman karın ağrısı ve gaz problemlerine yol açabilir.

İshal şikâyeti olan kişilerin kereviz tüketmemesi gerekmekte.

KEREVİZİN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ NEDİR?

Diyet yapanlar tarafından kereviz bitkisinin besin değeri ve kalorisi merak edilmekte. Kereviz sebzesinde 100 griçerdiği besin değerleri Kalori 42 kcal, Karbonhidratlar 9,2 gr, Lif 1,8 gr 3,5 gram karbonhidrat, 1,8 gram şeker, 0.2 gram yağ, 79.8 mg omega 6 yağ asidi, 0.7 gram protein içermektedir. .