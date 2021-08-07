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TIMETURK / GENEL / Kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

8 Saat Önce
2021-08-07 08:29:14
Kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi'nde kereste, mobilya üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale ettikleri sırada dumandan etkilenen 3 itfaiye erinden ikisi ambulansla hastaneye kaldırıldı, biri ayakta tedavi edildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangında fabrikada büyük hasar oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan ekipler, yangının gece düşen yıldırım nedeniyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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