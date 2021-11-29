Kepek sorununuz varsa çözümü aloe verada!

Aloe vera dünya üzerinde bilinen ve sık kullanılan en eski tıbbi bitkidir. Etli yapraklarının içerisinde bulunan kaygan ve yapışkan jel cilt ve saç bakımında sıkça kullanılır. Aloe veranın bu jeli vücudumuz için birçok faydaya sahiptir. Gelin aloe veranın cildimize yararlarını birlikte öğrenelim...

Aloe vera tıbbi sarısabır ismiyle de bilinmektedir. Doğal yaşam alanı Kuzey Afrika, Hindistan ve Akdeniz'in güneyidir, fakat her ülkede, hatta balkonda saksıda dahi yetiştirilebilir. Aloe veranın etli yapraklarının içerisindeki kaygan ve yapışkan kıvamdaki jel faydalı kısmıdır. Yaprakları kökten kesilir ve üzerinde bulunan yeşil kabuk bıçakla ince bir şekilde soyulur. İçerisindeki jel saç ve cilt bakımında kullanılabilir. Aloe verayı kendiniz yetiştirebileceğiniz gibi piyasadaki hazır jellerden de satın alabilirsiniz. Fakat aldığınız aloe vera jelinde en az %95 aloe vera bulunmasına dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

Aloe vera kepek problemini ortadan kaldırabilir mi?

Banyoya girince saçınızı şampuanlamadan on beş dakika önce, saç diplerinizi bir miktar aloe vera jeliyle güzel bir şekilde ovun ve daha sonra her zamanki gibi yıkayın. Kepek probleminiz çok ileri düzeydeyse aloe vera jelini doğrudan şampuan şişenizin içerisine ekleyebilirsiniz. Zaman içerisinde düzenli kullanımda aloe vera jeli hem kafa derinizin rahatlatır hem de saçlarınızı yumuşatır.

Aloe vera jelinin saçlara başka hangi faydası var?

Banyo yaptıktan sonra saçınız nemli haldeyken veya kuruduktan sonra saçınızın bir miktar aloe vera jelini doğrudan saçınıza uygulayabilirsiniz. Aloe vera jeli saçlarınızın kabarmasını, karışmasını ve elektriklenmesini önleyecektir. Saçınıza daha sabit bir şekil vermek isterseniz, yani jöle niyetiyle kullanmak isterseniz aloe vera jelinin içerisine birkaç damla limon suyu katarak saçınıza öyle uygulayabilirsiniz.

Aloe vera jelini cildinize sürerseniz...

Yüz ve boyun bölgenizde yer yer kırmızılıklar oluştuysa bu durumdan kurtulmak için bir yaprak veya bir çorba kaşığı dolusu jelin içerisine yarım fincan saf gül suyu ilave edin. Güzel bir şekilde ezip karıştırdıktan sonra yüz ve boynunuza bu karışımı bir parça pamuk yardımıyla sürün. Yirmi dakika bu şekilde beklettikten sonra soğuk suyla yıkayın. Bu uygulama sayesinde cilt tonunuz zaman içerisinde eşitlenmeye başlayacaktır.

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