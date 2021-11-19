Kepek nasıl geçer? Kepeği geçirmenin doğal yolları neler?

Kepek, bir cilt problemidir ve kişinin öz güvenini etkileyebilir. Kepek kaşıntıya da sebep olabilir. Peki, kepek nasıl geçer? İşte yolları...

Günlük yaşamda sıkıntı yaşatan bir cilt sorunu olan kepeğin nasıl geçeceği, bu problemi yaşayanlarca merak ediliyor.

Bir cilt hastalığı olan kepek, mevsimsel veya dönemsel nedenlerden kaynaklanıp kısa bir süre sonra düzelebiliyor. Fakat kepek sorunu hiç geçmeyenler de vardır.

Kepekli saçlarda, dökülme, deride kızarıklık, kaşınma ve saçlarda incelme meydana gelir. Bu problemlerin karşısında kepek şampuanları yetersiz kalabilir. Bu gibi durumlar karşısında öncelikle bir dermatoloğa gidilmelidir.

Kepek için şampuanlar yerine doğal yöntemler de var. İşte o çözümler!

Aspirin

Saçlarınızın gürlük derecesine göre 2-3 aspirini ezip toz haline getirin ve şampuanınıza ilave edin. Şampuanladığınız saçınızı 3-4 dakika beklettikten sonra durulayın.

Tuz

Kepeği dökücü etkisi olan sofra tuzunu, yıkamadan önce saçınıza döküp biraz masaj yapmanız kepeklerin dökülmesini sağlayacaktır.

Sirke

2 kaşık sirkeyi saçlarınıza sürün. Bunun için bir sprey şişe de kullanabilirsiniz. Saçlarınıza masaj yapın, ardından beklediğiniz 10 dakikanın neticesinde durulayıp, sonrasında şampuanlama evresine geçebilirsiniz. Diğer bir yöntem olarak ise şampuandan sonra 2 bardak soğuk suya 1 fincan elma sirkesi ilave ederek durulama suyu yapmanız...

Kabartma tozu veya karbonat

Önce saçlarınızı ıslatın ve bir paket ya da bir avuç kabartma tozunu saç derinize dökün. Ardından iyice ovalayın, sonrasında durulayın. Bu yöntemi saçlarınızı yıkamadan önce haftada 3 defa uygulayabilirsiniz. Ancak bu yöntemi uyguladığınızda saçlarınızı yıkarken şampuan kullanmamanız gerekir. Önce saçlarınızda kuruluk görseniz de sonrasında saçlarınız doğal bir yağ üreterek yumuşaklığını geri kazanacaktır.

Dikkat! Alerjiniz olabilir, önce uzmanla görüşülmeli

Dikkat edilmesi gereken nokta şudur ki; bu yöntemlere karşı cildinizin alerjik bir tepki verme ihtimaline karşı önce bir uzmanla görüşmeniz gerekir.

Kepek nedeni ile ilgili ne zaman doktora başvurulmalı?

Kepek şampuanını 1 ay denediğiniz halde bir iyileşme olmadıysa, kafa deriniz kaşınıyorsa, şişmiş veya kızarık ise, kepek çok ciddi seviyedeyse, kepekle birlikte zayıflamış bağışık sistemine sahipseniz; mesela kemoterapi görüyor, HIV pozitifseniz veya bağışıklık sisteminizi baskılayan bir ilaç kullanıyorsanız doktora gitmeniz gerekir.

Öte yandan, kepek, bebeklerde de gözlenebilir. Konak ismi verilen, geçici ve zararsız olduğu belirtilen bu durum 2 ay içinde kendiliğinden yok olur. Kimyasal ilaç kullanımı tavsiye edilmez.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.