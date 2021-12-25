Kepçe kulak oldukça yaygın görülen bir durumdur. Vücudun genel işleyişinde bir etkisi yoktur fakat estetik görünümü olumsuz etkilediği için kişiyi rahatsız eder. Peki kepçe kulak neden oluyor? Kepçe kulak ameliyatı (Otoplasti) nasıl yapılıyor? Bu soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz...



Kepçe kulak tüm dünyada oldukça yaygın görülen bir durumdur. Vücudun genel işleyişinde bir etkisi yoktur. Bu yüzden bir hastalık olarak adlandırılamaz. Fakat estetik görünümü olumsuz etkilediği için kişiyi çok rahatsız eder. Kepçe kulak kadınlar tarafından uzun saçlarla gizlendiği için çok büyük bir problem teşkil etmese de erkekler için durum kadınlarda olduğu gibi değildir. Erkekler kısa saçlarıyla kulaklarını saklayamaz, bu yüzden de genellikle ameliyat olmayı tercih ederler.

Kepçe kulak neden oluyor?

Bazı insanların kulak kıkırdağı zayıftır. Bu yüzden kıvrımların yeterli oluşmaması kulakların öne veya yana doğru kıvrılmasına sebep olur. Bu durum kepçe kulak olarak adlandırılır. Kepçe kulak genel olarak genetiktir, yani aileden genlerle aktarılan bir şekil bozukluğudur. Kepçe kulak, 6 yaşından itibaren gözle görülebilir bir hale gelir. İlkokul çağından ergenlik dönemine kadar erkeklerde kepçe kulak sorunu kadınlardaki gibi saçlarla gizlenemediği için psikolojik problemlere neden olabilir.

Kepçe kulak ameliyatı kimlere yapılıyor?

Kulağında öne doğru eğiklik olan, anatomik olarak ve görünüş olarak farklı gözüken kişilere bu ameliyat uygulanabiliyor. Yetişkin insanlar ve 6-7 yaşından itibaren çocuklar ameliyat olabilirler.

Kepçe kulak ameliyatı (Otoplasti) nasıl yapılıyor?

Kulak estetiği ameliyatı için birçok teknik vardır. Hepsinde ise hedef aynıdır. Cerrahın tercihine göre kesi yeri farklılık gösterir. Bazen kulağın tam arkasından kesi yapılırken, bazen kulak önü tercih edilir. Kulağın ön tarafında yapılan kesiyle ameliyat daha kolay olur ancak kulak arkasında olan keside ameliyat izi çok daha kolay gizlenir.

Kepçe kulak operasyonu için başvuran insanların çoğu kulak kıvrımlarının az olması şikayetiyle gelir. Yani kulak ile saçlı deri arasındaki açılanma normaldir. Bu kişilerde “modifiye kaye” yöntemini kullanılabilir. Bu yöntemde hastanın cilt yüzeyinde kesi izleri olmaz yalnızca iğne delikleri açılır. İşlem bu deliklerden gerçekleşir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.