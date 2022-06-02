Kene kâbusu can almaya devam ediyor!
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi yaşamını yitirdi
2022-06-02 07:43:37
Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyünde çiftçilikle uğraşan 64 yaşındaki Hasan Yuva, 5 gün önce rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.
Buradan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yuva kurtarılamadı.
Yuva'nın cenazesinin yarın Çatpınar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan, Diyarbakır'dan koyunlarını otlatmak için Sivas'ın Divriği ilçesine gelen 53 yaşındaki Remzi Polat da rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Polat yaşam mücadelesini kaybetti.
Polat'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Diyarbakır'a gönderildi.
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