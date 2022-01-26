Kendisine mama veren polislerin aracını görünce peşlerine düşüyor

Sakarya'da kendisine mama veren polislerin aracını gören sokak köpeği, peşlerini düşüyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekibi, devriye sırasında 'Sarı' adını verdikleri sokak köpeğini beslemeyi ihmal etmiyor.

Köpek ise caddede ne zaman polis aracını görse peşine düşüyor. Sarı'yı fark eden polisler, araçlarını durdurup onu mama ile besliyor.

Sarı'nın aracın peşinden koşması, polislerin de köpeği beslemesi kameraya yansıdı.

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