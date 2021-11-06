Kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız bu besinleri tüketin

Kendinizi sürekli güçsüz, yorgun ve halsiz hissediyor, odaklanma problemleri yaşıyor, çok fazla üşüyor, el ve ayaklarınız uyuşuyorsa ve sürekli başınız ağrıyorsa demir eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Demir eksikliği vücudu oldukça olumsuz etkiliyor. Fakat beslenmemize dahil edebileceğimiz besinlerle bu sorunun üstesinden gelmek mümkün. Peki hangi besinler demir eksikliğini ortadan kaldırıyor? Sizler için araştırdık...



Demir eksikliği kişide güçsüzlük, yorgunluk, halsizlik, konsantrasyon bozukluğu, üşüme, el ve ayakta uyuşma, baş ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Demir eksikliği yüzünden günlük hayatımız olumsuz etkileniyor, hayat kalitemiz düşüyor.

Vücudumuzun sağlıklı olması için demir minerali olmazsa olmazdır. Demir minerali kandaki oksijeni taşımakla yükümlüdür. Bu yüzden eksikliğinde vücudumuzda birçok olumsuz durum ortaya çıkar. Demir minerali vücut tarafından üretilemez, yalnızca besinler yoluyla alınabilir. Bu yüzden beslenmemize demir minerali içeren besinleri mutlaka dahil etmemiz gerekir.

Demir eksikliği yüzünden vücutta kansızlık da oluşur. Kansızlık da vücudu olumsuz etkileyen bir durumdur. Demir eksikliğinin kansızlığa dönüşmeden ortadan kaldırılması gerekir.

Demir eksikliği belirtileri nelerdir?

Demir eksikliği yüzünden sürekli yorgunluk, güçsüzlük, bitkinlik, cilt renginde solgunluk, konsantrasyon bozukluğu, agresiflik, elde, ayakta uyuşma, başta ağrı, kulakta uğuldama, tırnak kırılması, saç dökülmesi, ağız kenarında yaralar, kalpte çarpıntı, toprak gibi ilginç şeyleri yemek isteği görülür.

Vücudumuz ne kadar demire ihtiyaç duyuyor?

Günlük olarak erkeklerin 8 mg, kadınların 18 mg, gebelerin 27 mg, emziren kadınların 18 mg demir alması gereklidir.

Demir eksikliğini gidermek için hangi besinleri tüketmek gerekir?

Demir eksikliğinden kurtulmak için kurutulmuş kayısı, kurutulmuş dut, kurutulmuş üzüm gibi kuru meyveler, Ispanak, pazı, marul, roka, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler, portakal, limon gibi C vitamininden zengin besinler, kırmızı et, sakatat, tavuk ve balık eti, nohut, börülce, kuru fasulye, barbunya gibi kuru baklagiller, buğday, arpa, yulaf, pirinç, çavdar ve mısır gibi tahıllar, yumurta tüketmeniz gerekir.

Ayrıca süt, yoğurt, peynir, kefir ve ayran gibi kalsiyum içeren gıdaları yemeklerle beraber değil, ara öğünlerde tüketmeniz gerekir. Çünkü bu besinlerdeki kalsiyum vücutta demir emilimini azaltarak, demir mineralinin vücutta kullanılmasını engeller.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.