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Kendi kripto parasını çıkartıyor: Emrahcoin

Şarkıcı Emrah kendi kripto parasını çıkartacağını açıkladı. Peki şarkıcı Emrah'ın yeni kripto parasının adı ne olacak? İşte detaylar...

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22.06.2021 11:00:36
Kendi kripto parasını çıkartıyor: Emrahcoin

Bitcoin çalkantılı dönemler geçirse de birçok yatırımcı tarafından büyük ilgi ile karşılanıyor. Yıl içerisindeki Bitcoin'in aşağı ve yukarı hareketi birçok yatırımcıya değişik duygular hissettirmişti. Deyimi yerindeyse çakılan Bitcoin borsasına, dip fiyattan dahil olan ünlü isimlerde olmuştu. Elon Musk'ın attığı tweetlerinde Bitcoin değeri üzerindeki olan etkisi, kripto para yatırıcımlarının öfkesi ile karşılaşmasına sebebiyet vermişti. Şimdilerde ise yeni trend olan 'Token' çıkartma furyasına yeni bir isim daha eklendi; Şarkıcı Emrah

Ülkemizdeki bazı spor kulüpleri, ünlü kişiler bitcoin piyasasında kendi isimleri üzerine token çıkartmak istiyorlar bunun bir diğeri sebebi olarakta kendi marka imajlarını yükseltmek olarak görülüyor. Bu isimlerin yanına yeni bir isim daha eklendi. Şarkıcı Emrah, yeni kripto varlık(token) çıkartacağını açıkladı. Piyasaya sürülecek olan tokenın adı Emrahcoin yada emcoin olacak. Yanlız bu durum şu zamana kadar netlik kazanmadı. Konuyla ilgili olarak yurt dışından yatırım uzmanları ile görüşen ve onların yönlendirmesiyle harekete geçen Emrah, şu sıralar tamamlanması gereken prosedürler üzerinde çalışıyor. Detaylar hakkında şarkıcı Emrah'ın ilerleyen günlerde açıklama yapması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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