Kenan Yaşar kimdir? Kenan Yaşar nereli, kaç yaşında?

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yeni üyesi Kenan Yaşar oldu. 15 üyeden oluşan Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi baro başkanları tarafından TBMM'ye gönderilen 3 avukat arasından seçiliyor. Son yapılan seçimde Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar AYM'nin yeni üyesi oldu. Kenan Yaşar'ın kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte AYM'nin yeni üyesi Kenan Yaşar'ın hayatı ve biyografisi...

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeni üyesi Kenan Yaşar oldu. 15 üyeden oluşan Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi baro başkanları tarafından TBMM'ye gönderilen 3 avukat arasından seçiliyor. Son yapılan seçimde Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar AYM'nin yeni üyesi oldu. Kenan Yaşar'ın kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte AYM'nin yeni üyesi Kenan Yaşar'ın hayatı ve biyografisi...

Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi belli oldu. Yapılan seçimde AYM'nin yeni üyesinin Kenan Yaşar olmasına karar verildi. Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu'ndan Zülal Erdoğan Bilal ve Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, TBMM'ye gönderilen isimler olmuştu. Yapılan seçimde Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar AYM üyesi seçildi. Peki Kenan Yaşar kimdir? İşte Kenan Yaşar'ın hayatu ve biyografisi...

Kenan Yaşar kimdir?

Kenan Yaşar 1971 yılında Çorum'da dünyaya gelmiştir. Türk avukat ve siyasetçi olan Kenan Yaşar AYM üyeliğine seçilmiştir.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde dünyaya gelen Kenan Yaşar liseye kadar olan eğitimini Çorum'da tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine giden Kenan Yaşar avukatlık diplomasını aldı.

2018 yılında Çorum Barosu başkanlığına seçildi. 2021'de Türkiye Barolar Birliği başkanlığına aday olan Metin Feyzioğlu'nun listesinde yer aldı ama seçimi kaybetti.

31 Ocak 2022'de yaş haddinden emekliye ayrılacak Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan seçimde 284 oy alarak Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Eski AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı ve AK Parti milletvekili aday adayı olan Yaşar, çoklu baro düzenlemesine tepki göstermişti.

Yaşar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın LGBTİ bireyleri hedef alarak sarf ettiği “İslam, eşcinselliği lanetliyor” açıklamalarını kınayan Ankara Barosu yöneticilerine de “İfade özgürlüğü arkasına sığınılamaz” tepkisini göstermişti. .