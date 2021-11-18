Kenan Sofuoğlu hangi partiden milletvekili? Kenan Sofuoğlu hangi partili? Kenan Sofuoğlu CHP milletvekili mi yoksa AK Parti milletvekili mi?

Kenan Sofuoğlu hangi partiden milletvekili? Kenan Sofuoğlu CHP milletvekili mi yoksa AK Parti milletvekili mi? Kenan Sofuoğlu hangi partili? Sportif başarısı ile tanınan Kenan Sofuoğlu milletvekili olarak Meclis'e girmeye hak kazandı. SüperSport Dünya klasmanında 183 puanla şampiyon olan Kenan Sofuoğlu'nun hangi partinden milletvekili olduğu ise araştırılmaya başlandı.

Kenan Sofuoğlu hangi partiden milletvekili? Kenan Sofuoğlu CHP milletvekili mi yoksa AK Parti milletvekili mi? Kenan Sofuoğlu hangi partili? Sportif başarısı ile tanınan Kenan Sofuoğlu milletvekili olarak Meclis'e girmeye hak kazandı. SüperSport Dünya klasmanında 183 puanla şampiyon olan Kenan Sofuoğlu'nun hangi partinden milletvekili olduğu ise araştırılmaya başlandı.

SüperSport Dünya klasmanında şampiyon olan ilk Türk motorsiklet yarışçısı olan Kenan Sofuoğlu Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Sportif başarısı ile oldukça sık konuşulan Sofuoğlu sürpriz bir kararla motor yarışlarını bırakarak siyasete atıldı. Sakarya Milletvekili olark Meclis'e giren Sofuoğlu'nun hangi partiden miillet vekili seçildiği ise merak ediliyor. İşte Kenan Sofuoğlu'nun partisi...

Kenan Sofuoğlu hangi partiden milletvekili?

24 Haziran 2018'de AK Parti'den Sakarya milletvekili seçildi.

Kenan Sofuoğlu hangi partiden?

Kenan Sofuoğlu AK Parti'den siyasete girmiştir ve AK Parti Sakarya Milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir.

Kenan Sofuoğlu kimdir?

Kenan Sofuoğlu 25 Temmuz 1983 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Kenan Sofuoğlu Türk motosiklet yarışçısı. 2012 SüperSport Dünya klasmanında 183 puanla şampiyon oldu.

Kenan Sofuoğlu; motor tamircisi bir babanın (İrfan Sofuoğlu) en küçük oğludur. 25 Ağustos 1984 tarihinde Adapazarı'nda doğmuştur. 2002 yılında Almanya'ya yerleşen yarışçı, aynı yıl Yamaha-Cup'ı kazanmıştır. En büyük destekçisi olan ağabeyi Bahattin Sofuoğlu'nu 2002 yılında bir otomobil kazasında vefatı sonrasında ağabeyinin arkadaşı Aytunç Taş'tan destek görmüştür. 2003 sezonunda Supersport-IDM'de 2. olduktan sonra 2004'te Fim Superstock 1000 Cup'a geçmiştir. 2004 sezonunu şampiyona üçüncüsü olarak tamamladıktan sonra 2005 Superstock-1000 şampiyonluğunu hedef seçmiştir. İlk iki yarışı kazanmasına rağmen yaptığı bir kaza sonucu bileğini kırması sebebiyle Misano'daki yarışa katılamamış, sezonu 2. olarak tamamlamıştır.

2006 senesinde Supersport-WM'ye başlarken sponsorluk sorunları yüzünden Yamaha Almanya takımından ayrılmak zorunda kalmıştır. Ancak son anda İsviçre'de yaşayan, ismi gizli tutulan bir(Selçuk Allaç) Türk işadamının sponsorluk sağlamasıyla Ten Kate'nin Honda takımına katılmıştır. Supersport WM'de 2006 sezonunu üçüncü olarak tamamlamıştır.

2007 yılında Supersport Dünya Şampiyonluğu'nda sezonun bitimine 3 yarış kala şampiyon olmuştur.

2010 Yılı Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 13. ayağı olan ve Fransa'da Paris'in kuzeyinde bulunan Magny Cors Pisti'nde koşulan yarışta Kenan Sofuoğlu 2. sırada yer almasına rağmen Dünya Şampiyonu olmayı başarmıştır. Kenan Sofuoğlu, yarışın ardından boynunda Türk bayrağı ile zafer turu atmasının ardından Osmanlı kavuğu giymiştir..

2011 yılında Spor Toto'nun teklif ettiği 800,000 TL lik isim hakkı bedelini, dini inancı gereği reddetmiş ve hayır kurumlarına verilmesinden memnuniyet duyacağını belirtmiştir.[3]

2012 yılında Supersport Dünya Şampiyonluğu'nda sezonun bitimine 1 yarış kala şampiyon olmuştur.

2015'te Supersport Dünya Şampiyonluğu'nda, en yakın rakibine (Patrick Jacobsen) 33 puan farkla, Fransa'da çıktığı yarışta podyuma çıkarak dünya şampiyonluğunu garantiledi. Bu da 4. şampiyonluğu oldu.

2016' Supersport Dünya Şampiyonluğu'nu bir kez daha kazandı.Böylelikle 5. Dünya Şampiyonluğunu Kazanmıştır.

Bu sezon 6., Supersport kariyerindeki 38. zaferini elde eden Kenan Sofuoğlu, 2007, 2010, 2012 ve 2015'in ardından 5. kez Supersport şampiyonu oldu.

Ağabeyi Sinan Sofuoğlu 9 Mayıs 2008 günü Kocaeli Körfez Pisti'inde geçirdiği motosiklet kazası sonucu ölmüştür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.