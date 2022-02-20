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TIMETURK / GENEL / Kenan Işık'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Kenan Işık'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Sekiz yıl önce beyin kanaması geçiren ve komada olan Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşı Ozan Zeybek bilgi verdi.

2 Saat Önce
2022-02-20 11:19:06
Kenan Işık'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

2014 yılında spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi. Kenan ışık o günden bugüne komada.

Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşı Ozan Zeybek bilgi verdi. A Spor'da konuşan Zeybek Kenan Işık'ın son durumuna dair şunları söyledi:

"Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor." .

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