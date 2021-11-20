Kemikleri bu karışımla güçlendirin

Kemiklerimiz ve eklemlerimiz oldukça hassas yapıya sahipler. Bu yüzden ufak yaralanmalar ve kazalar yüzünden zarar görebiliyorlar. Peki bu hassas kemikler ve eklemler nasıl güçlendirilir? Sizler için araştırdık...



Kalıtsal rahatsızlıklar, kullanılan ilaçların yan etkileri, hareketsizlik, yaşın ilerlemesi gibi birçok nedene bağlı olarak kemik ve kaslar güçsüzleşebiliyor. Bu yüzden vücudumuzu korumalı ve doğal yöntemlerle kemiklerimizi, eklemlerimizi güçlendirmemiz gereklidir. Peki bunun için ne yapmak gerekir?

Kemikleri ve eklemleri güçlendiren karışım

Kemikleri ve eklemleri güçlendirmek için sizlere doğal bir karışım tarifi tavsiye edeceğiz. Bu karışımı hazırlamak için bir buçuk bardak bal, beş çorba kaşığı keten tohumu, beş tane çiğ fındık, beş tane çiğ badem, dört tane ceviz içi, üç çorba kaşığı kuru üzüm, iki çorba kaşığı kabak çekirdeği, iki çorba kaşığı susam, iki çorba kaşığı aromasız jelatin temin etmeniz gerekir.

Bal dışındaki diğer tüm malzemeleri blendera koyun ve incecik olana dek makineyi çalıştırın. Daha sonra karışımın üzerine balı ekleyin ve yeniden blender ile güzelce karışmasını sağlayın. Homojen bir kıvama ulaşan karışımı kapaklı cam bir kavanoza koyun ve hava almayacak şekilde ağzını kapatın. Karışımı buzdolabınızda bir buçuk, iki aya kadar saklayabilirsiniz.

Bu doğal karışımı nasıl uygulamak gerekir?

Bu karışımı her gün öğlen veya akşam yemeklerinden önce bir çorba kaşığı kadar yemeniz yeterlidir. Eğer karışımın tadı hoşunuza gitmezse ve yemekte zorlanırsanız karışımı yarım su bardağı ılık içme suyunun içine koyup seyrelterek tüketebilirsiniz.

Doğal karışımı tüketirken nelere dikkat etmek gerekir?

Bu karışımı kavanoz bitene kadar her gün kullanıp daha sonra en az yedi gün ara vermeniz gerekir. Yeniden kullanmak isterseniz yedi gün sonra tekrar kullanmaya başlayabilirsiniz.

Tarifin içerisine eklediğiniz badem ve fındık gibi malzemelerin kavrulmamış, tuzlanmamış olması gerekir. Tüm malzemeleri en doğal halleriyle kullanmalısınız.

Eğer şeker (diyabet) hastalığı başta olmak üzere bal tüketmenizin sakıncalı olabileceği ciddi rahatsızlığınız varsa karışımda yer alan diğer malzemelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa bu karışımı kullanmanız doğru olmayacaktır. Kullanmak istiyorsanız mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.