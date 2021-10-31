Kemik suyu sanıldığı kadar faydalı mı? Yoksa...

Kemik suyu son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Herkes kemik suyunun faydalarından bahsediyor. Peki kemik suyu sanıldığı gibi faydalı mı? Kemik suyu gerçekten mucizevi bir besin mi? Sizler için araştırdık...



İlikli kemiklerden ağır pişirme yöntemiyle kemik suları elde ediliyor. Oldukça faydalı olduğu söylenen kemik suyunu kimileri hazır alıyor kimileri ise evde kendi yapmayı tercih ediyor. Çorbalarımıza, yemeklerimize, çocuklarımızın mamalarına 'mucizevi' olarak adlandırdığımız kemik suyunu katıyoruz. Peki kemik suyu gerçekten düşündüğümüz kadar vücudumuza fayda sağlıyor mu?

Kemik suyunun besin değeri nedir?

100 gram kemik suyu 16 kaloridir. 0,28 gr yağ, 0,22 gr karbonhidrat, 3,06 gr protein, 93 mg sodrum, 52 mg potasyum içerir. Ayrıca kemiğin çeşidine bağlı olarak A, C, D, E, K, B6, B12 vitaminleri, folat vitaminleri ve kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, sodyum, çinko, bakır, manganez, selenyum içerir. Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri bakımından da zengindir.

Peki kemik suyu gerçekten mucizevi bir besin mi?

California Üniversitesi Aile Hekimliği ve Halk Sağlığı okutmanı Dr. Christine Zoumas kemik suyu için, “Kemik suyunun veya herhangi bir et suyunun faydasız olduğunu söylemeyi sevmiyorum fakat günümüzde pazarlandığı gibi bir şey değil” ifadelerini kullanıyor. Beslenme uzmanı, diyetisyen, gıda güvenliği danışmanı ve yemek kitabı yazarı Toby Amidor ise “Ortaya atılan çeşitli iddiaların birçoğunda, ‘Bunu her gün içmem lazım' dedirtecek kadar fazla kanıt yok” diyor.

Ayrıca Dr. Christine Zoumas kemik suyuna yapılmış çorbayı içtiğimizde hissettiğimiz rahatlığın bir plasebo etkisi olabileceğini belirtiyor.

Kolajen amino asitlerden oluşur. Kemik suyunu içtiğiniz zaman vücudunuz kolajeni tekrar amino asitlere ayrıştırır. Bu proteinler de daha sonra iç yaraların iyileştirilmesi gibi faaliyetlerde kullanılır. Bu yüzden siz yaşlanma karşıtı olarak kolajeni ne kadar alırsanız alın vücudunuz kabul etmeyip kolajeni amino asitlere ayrıştırabilir.

Uzmanlar bir besine çok fazla anlam yüklemeyi, onu 'mucizevi' olarak nitelendirmeyi, tüketildiğinde bir gecede vücuttaki bütün problemleri çözebileceğini düşünmeyi yanlış buluyor ve hiçbir besinin vücutta tek başına harikalar oluşturmayacağını söylüyor.

Kemik suyunun içerisinde bulunan glutaminin maddesinin sızdıran bağırsaklara bir çözüm olduğu sıklıkla söyleniyor. Bunun üzerine fareler üzerinde araştırma yapılıyor. Fakat kemirgen hayvanlar ve insanların sindirim sistemi birbirinden oldukça farklı olduğu için çıkan sonuç varsayımsaldır.

Ayrıca kemikler kurşun gibi ağır metalleri içeriğinde barındırabiliyor. Bu yüzden kemik suyunun tüketiminde abartıya kaçılması oldukça yanlış olacaktır.

Toby Amidor “Eğer bir yiyeceği seviyorlarsa, onu sağlıklı yaşam şekillerinin parçası haline getirebilirler ki bunda sorun yok. Fakat bir sürü para harcamaları gerekmiyor. Sağlıklı yaşamanın tek cevabı bu değil.” diyor. Bu yüzden siz siz olun sadece 'faydalı' dendiği için bir besine mucizevi gözüyle bakıp her sorunu halledeceğine inanmayın. Unutmayın, bir şeyi sırf tüketiyorsunuz diye, o şey vücudunuzda yapmasını istediğiniz şeyi yapmaz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.