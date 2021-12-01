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TIMETURK / GENEL / Kemik erimesine hangi besinler iyi geliyor?

Kemik erimesine hangi besinler iyi geliyor?

Sebzeler, meyveler, etler... Hepsi vücudumuza birçok fayda sağlıyor. Peki hangi besin hangi hastalığa, rahatsızlığa iyi geliyor? Gelin birlikte öğrenelim...

49 Dakika Önce
2021-12-01 20:14:54
Kemik erimesine hangi besinler iyi geliyor?


Doğada bulunan sebzeler, meyveler ve bitkiler vücudumuza sayısız faydalar sağlamak üzere yaratılmıştır. Vücudumuzda oluşan her rahatsızlığın şifası doğada bulunmaktadır. Peki hangi besinleri tüketirsek hangi rahatsızlıklarımıza çözüm bulabiliriz?

Kansızlığa iyi gelen besinler hangileridir? Türk Telekom Reklamı

Hurmaların hemen hemen her çeşidi yüksek oranda demir içermektedir. Aynı zamanda hurmanın besin değeri çok yüksektir ve bu yüzden önemli bir enerji kaynağıdır.

Bir porsiyon ıspanak yemeği günlük demir ihtiyacın yüzde 20'sine kadar olan bir kısmı tek başına karşılar. Demir eksikliğine bağlı olarak kansızlık (anemi) yaşıyorsanız daha sık ıspanak tüketmelisiniz.

Brokoli vitamin ve mineraller bakımından çok zengin bir besindir. Aynı zamanda bir porsiyon brokolide yüzde 15 oranında demir vardır.

Pekmez tam bir demir deposudur. Günde bir çorba kaşığı pekmez tüketirseniz olumlu etkilerini kısa sürede görebilirsiniz.

Demir ve B vitamini bakımından çok zengin olan ciğer kansızlık sorununun ilk sıralarda gösterilen çözüm yollarındandır.

Pancar yaprağı, maydanoz, karalahana, pazı gibi koyu yeşil renkli yapraklara sahip bitkiler kansızlık problemine de iyi gelirler.

Ayrıca domates, ısırgan otu, baklagiller, karahindiba ve bitter çikolata da kansızlığa iyi gelen besinlerdendir.

Kemik erimesine (osteoporoz) iyi gelen besinler hangileridir?

Kayısı çok yüksek oranda kalsiyum ve magnezyum içeren bir meyvedir. Kayısıyı taze olarak yiyebileceğiniz gibi kurutulmuşundan da tüketerek bu besin değerinden faydalanabilirsiniz. Kayısı hoşafı da lezzetli bir seçenektir. Kayısı tüketerek kemik erimesinden (osteoporoz) korunabilirsiniz.

Süt içerdiği kalsiyum ve proteinin yanı sıra birçok vitamin de içerir. Her gün bir bardak süt içerek kemik erimesinden (osteoporoz) korunabilirsiniz.

Kuru erik içeriğindeki bileşikler ve bor minerali sayesinde kemik erimesine (osteoporoz) karşı koruyucu bir meyvedir.

Ayrıca keten tohumu, susam tohumu, ayçiçeği tohumu, badem, fındık, yerfıstığı, ceviz ve bunların yağı, mısır, karabuğday, darı, yulaf, arpa, çavdar, buğday, elma, muz, kivi, brokoli, ıspanak, kereviz, rezene, baklagiller, sarımsak, zencefil, maydanoz, biberiye, adaçayı, ısırgan otu, bal, arı poleni de kemik erimesinden (osteoporoz) koruyan besinlerdendir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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