Kemalpaşa Belediyesi hangi partiden? Kemalpaşa belediyesi CHP'li mi? Kemalpaşa Belediye Başkanı hangi partili? İzmir'in en büyük ilçelerinden biri olan Kemalpaşa'nın Belediye başkanı Rıdvan Karakayalı'dır. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde Rıdvan Karakayalı seçimi kazanarak İzmir Kemalpaşa ilçesinin belediye başkanı seçildi. Vatandaşlar ve İzmirliler Kemalpaşa belediyesinin hangi partiden olduğunu CHP'den mi yoksa AK Parti'den mi olduğunu merak edip araştırıyor.

Kemalpaşa Belediyesi hangi partiden? Kemalpaşa belediyesi CHP'li mi? Kemalpaşa Belediye Başkanı hangi partili? İzmir'in en büyük ilçelerinden biri olan Kemalpaşa'nın Belediye başkanı Rıdvan Karakayalı'dır. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde Rıdvan Karakayalı seçimi kazanarak İzmir Kemalpaşa ilçesinin belediye başkanı seçildi. Vatandaşlar ve İzmirliler Kemalpaşa belediyesinin hangi partiden olduğunu CHP'den mi yoksa AK Parti'den mi olduğunu merak edip araştırıyor.

İzmir'in en büyük ilçelerinden biri olan Kemalpaşa doğal güzellikleri ile adından söz ettiriyor. Kemalpaşa ilçesi 48 mahalleden oluşur. İlçe Bornova ve Buca, güneyinde Torbalı ve Bayındır ilçeleri, kuzeyinde ve doğusunda Manisa ilinin Yunusemre, Şehzadeler ve Turgutlu ilçeleri bulunmaktadır. Kemalpaşa ilçesinin belediye başkanı ise Rıdvan Karakayalı'dır. Peki Kemalpaşa Belediyesi hangi partiden? Kemalpaşa belediyesi CHP'li mi?

İzmir Kemalpaşa Belediyesi hangi partiden?

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'dır.

Rıdvan Karakayalı 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'nin Belediye Başkanı adayı olarak seçimler katılmış ve kazanmıştır.

İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı kim?

Rıdvan Karakayalı, 24 Ocak 1958 tarihinde dünyaya geldi.

63 yaşında olan Rıdvan Karakayalı İzmir Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu (Parsa) beldesinde doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Bağyurdu'nda tamamladı. 1979 yılında İzmir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi bölümünden mezun oldu.

1979-1980 eğitim yılında Rize'de göreve başladı.

1980 yılında Kemalpaşa Lisesi'ne atanarak 1987 yılına kadar görev yaptı.

1988-1993 yılları arasında Tokat ilinde görev yaptıktan sonra 1993-1997 yılları arasında Kemalpaşa'nın Ulucak beldesinde Ulucak Lisesi Müdürlüğü görevinde bulundu.

1997-2002 yılları arasında Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı.

2002 yılında tekrar Ulucak Lisesi Müdürlüğü'ne atandı. 2005 yılında emekli olarak Cumhuriyet Halk Partisine üye oldu.

Karakayalı, 2005 yılında Kemalpaşa, Torbalı ve Gaziemir'de özel bir dershanenin kurucusu ve kurucu temsilcisi olarak görev aldı.

1975-1983 yılları arasında amatör ve profesyonel olarak Parsa Spor, Salihli Spor ve Kemalpaşa Spor'da futbol oynadı ve antrenörlük yaptı.

Rıdvan Karakayalı evli ve bir çocuk babasıdır.

Rıdvan Karakayalı, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP'den İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı seçildi.

İzmir Kemalpaşa ilçesi nerede?

Kemalpaşa, Türkiye'nin İzmir ilinin bir ilçesidir. İlçenin batısında Bornova ve Buca, güneyinde Torbalı ve Bayındır ilçeleri, kuzeyinde ve doğusunda Manisa ili bulunmaktadır.

Kirazıyla meşhur bu ilçenin eski adı Nif'tir (Nymphaion). 9 Eylül 1922 akşamı Mustafa Kemal Paşa'nın bu bölgede konaklamasından dolayı ismi sonradan değiştirilerek Kemalpaşa olmuştur.

İzmir'in doğusunda yer alan Kemalpaşa'nın batısında Bornova ve Buca, güneyinde Torbalı ve Bayındır ilçeleri, kuzeyinde ve doğusunda Manisa ilinin Yunusemre, Şehzadeler ve Turgutlu ilçeleri bulunmaktadır. İlçe 681 km² yüzölçümü ve 48 mahallesi ile İzmir'in en büyük ilçeleri arasında yer alır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.