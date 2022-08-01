Kemal Yıldız kimdir? Banu Alkan'ın sevgilisi kim? Banu Alkan evlendi mi? Türk sinemasında 'Afrodit' takma adı ile bilinen Banu Alkan'dan sürpriz bir hamle geldi. 64 yaşında olan Banu Alkan yeni sevgilisi ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından Banu Alkan'ın sevgilisi Kemal Yıldız'ın kim olduğu ve ne iş yaptığı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Afrodit olarak tanınan Banu Alkan'dan magazin gündemini sarsan bir açıklama geldi. Banu Alkan'ın yakın zamanda evleneceği iddia edildi. 64 yaşındaki Banu Alkan'ın yeni bir aşka yelken açtığı ve bu ilişkinin evliliğe doğru gittiği belirtiliyor. Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yeni ilişkisini ve sevgilisinin kim olduğunu duyurmuştu. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Alkan'ın 3 aydır 44 yaşındaki Kemal Yıldız isimli iş insanıyla birlikte olduğu öğrenildi. Magazin severler de Kemal Yıldız'ın kim oldğunu araştırmaya başladı.

Banu Alkan'ın sevgilisi kim?

Banu Alkan ile Kemal Yıldız ilişkisi magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. 64 yaşında olan Banu Alkan'ın kendisinden bir haylü küçük olan sevgilisi ile samimi pozları sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kemal Yıldız kimdir?

Kemal Yıldız ile Banu Alkan bir süredir gözden uzak birliktelik yaşıyor.

Kemal Yıldız 44 yaşındadır ve Banu Alkan'dan 20 yaş küçüktür.

3 ay önce ilişkleri başlayan çiftin evlilik kararı aldıkları konuşuluyor. Kemal Yıldız iş insanı ve değişik alanlarda işler ile uğraşıyor.

Kemal Yıldız'ın Banu Alkan'a evlenme teklifi ettiği belirtildi.Banu Alkan teklif sonrası yüzüğü sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Bir kez evlenen ve boşanan Kemal Yıldız, bir kız çocuğu babası ve baba tarafından da aslen Mersinli. Anne tarafından Samsunlu olan ancak Hollanda da dünyaya gelen Yıldız, iyi bir eğitim alıyor.

Banu Alkan evlendi mi?

Banu Alkan ile Kemal Yıldız evlilik yolunda ilk adımları attı. Banu Alkan 3 ay önce gittiği bir mekanda tanıştığı Kemal Yıldız isimli iş insanı ile nişanlandığını duyurdu.

Alkan, evlnme teklifini de Belçika tatilinde aldı.

Banu Alkan'ın nişanlısının 44 yaşında olduğunu açıklayan Ses sanatçısı Onur Akay “Banu Alkan şimdilerde çok büyük bir aşk yaşıyor. Kendisinden 20 yaş küçük 44 yaşındaki iş insanı Kemal Yıldız'la İstanbul'da bir mekânda tanıştılar. O akşam Kemal Yıldız, Banu Alkan'ın yanına oturmak istiyor ve Banu abla da bunu kabul ediyor ve yanına oturan 1.98 boyundaki genç ve yakışıklı erkeğe baktığında, George Clooney'e benzeterek ilk görüşte âşık oluyor. 3 gün sonra Hollanda'ya giden Kemal Yıldız'la daha sonra bir kez de Düsseldorf'da görüşüyorlar. Ayrılığa daha fazla dayanamayan Banu Alkan, Holanda'ya sevgilisinin yanına gidiyor. Aynı gün kuyumcular kapanmak üzereyken yetişiyorlar ve Yıldız, nişan yüzüğünü Banu Alkan'a Hollanda'da bir kuyumcuda takıyor."

Banu Alkan kimdir?

Banu Alkan 1 Temmuz 1958 yılında Yugoslavya Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Hırvat kökenli Türk oyuncu ve şarkıcı Banu Alkan 2022 yılı itibari ile 64 yaşındadır.

"Afrodit" lakaplı Liz Remka Rebronja, Sancak kökenli marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Temmuz 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Balıkesir ilinin Edremit ilçesine göç etti. Rebronja ailesi, Türk vatandaşı olup "Alkan" soyadını aldı ve Hırvatça "yaban gülü" anlamına gelen Remka, önce Yaprak sonra da Banu oldu. İstanbul'a taşınarak Kartal'da ikamet ettiler ve çocukluğunun büyük bir bölümü orada geçti. Kartal Maltepe Lisesi'nde başladığı öğrenimini lise 2. sınıfta bıraktı.

Gençliğinde rüyalarını süsleyen mankenliğe 16 yaşında LCC kurslarına giderek başladı. Ardından da Vakko'dan eğitim aldı. Aydan Adan - Füsun Özben Mankenlik Ajansı'nın kadrosuna girerek bazı reklam filmlerinde rol aldı. 1976'da Ses dergisinin düzenlediği 8. Sinema Artisti Yarışması'na girdi. Yarışmaya aynı zamanda Oya Aydoğan da katılmıştı. Sanatçı, 17 yaşındayken evli ve zengin bir iş insanı olan Gürbüz Hanif'le birlikte olmaya başladı. 20 yıla yakın süren bu ilişki, Hanif'e kanser teşhisi konmasından kısa bir süre sonra Hanif'in vefatıyla sona erdi. Alkan, bu 20 yıl boyunca oldukça rahat bir hayat yaşamıştı. Banu Alkan 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortada görünmedi. 1998 yılında, “Neremi” adlı bir albüm çıkartarak gündeme oturdu. Oyuncunun şarkısı, sesi ve yorumu uzun süre eleştirildi ve ilgi odağı oldu. Alkan, 2001 yılında “Tuzu Kurular” ve 2005 yılında da “Kızma Birader” isimli televizyon dizilerinde oynadı. 1975'te LCC Mankenlik Eğitimi, 1985'te Lady School Paris'te eğitim ve 1996'da özel şan dersleri aldı. 2000'lerin başında iş insanı Murat Taşdemir ile bir ilişki yaşadı.