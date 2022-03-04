Kemal Özkiraz kimdir? Kemal Özkiraz neden gözaltına alındı? Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz havalimanında gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Özkiraz sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özkiraz açıklamasında ' Serbestim. Arayan soran, yazan herkese saygı ve minnetlerimi sunarım.' dedi. Kmal Özkıraz'ın kim olduğu ve hangi sebeple gözaltına alındığı ise vatandaşlar tarafından merak edilir oldu.

Kemal Özkiraz kimdir? Kemal Özkiraz neden gözaltına alındı? Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz havalimanında gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Özkiraz sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özkiraz açıklamasında " Serbestim. Arayan soran, yazan herkese saygı ve minnetlerimi sunarım." dedi. Kmal Özkıraz'ın kim olduğu ve hangi sebeple gözaltına alındığı ise vatandaşlar tarafından merak edilir oldu.

Kemal Özkiraz kimdir?

Kemal Özkiraz Avrasya Araştırma Şirketi Başkanıdır. AVrasya Araştırma seçim döneminde çeşitli kamuoyu yoklamaları yapan bir şirkettir. Ayrıca çeşitli anket çalışamları da Avrasya Anket üzerinden yapılıyor. Kemal Özkiraz 27. dönem CHP İstanbul 3.bölge milletvekili adayı olmuştur. Kemal Özkiraz Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kemal Özkiraz neden gözaltına alındı?

Kemal Özkıras havalimanında gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından serbest kalan Kemal Özkiraz'ın gözaltına alınma nedeni de belli oldu. Özkiraz Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül'ün şikâyeti nedeniyle gözaltına alındığını söyledi. İfadesinin ardından serbest bırakılan Özkiraz sosyal medyadan da açıklama yaparak serbest kaldığını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Özkiraz'ın gözaltına alınmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan aranma kaydının sisteme düştüğü tespit edilmiş, şahıs işlemlerinin devamı için muhafaza altına alınmıştır” denildi. .