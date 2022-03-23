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TIMETURK / GENEL / Kemal Koranel neden istifa etti? Kemal Koranel kimdir? Yeni Ankara Barosu Başkanı kim olacak?

Kemal Koranel neden istifa etti? Kemal Koranel kimdir? Yeni Ankara Barosu Başkanı kim olacak?

Kemal Koranel neden istifa etti? Kemal Koranel kimdir? Yeni Ankara Barosu Başkanı kim olacak? Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel istifa ettiğini duyurdu. Kemal Koranel, yaklaşık üç aydır yürüttüğü görevinden istifa etti. Kemal Koranel Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na seçilmesinden sonra bu görevi üstlenmişti. Kemal Koranel'in istifa sebebi de merak ediliyor.

1 Saat Önce
2022-03-23 15:20:38
Kemal Koranel neden istifa etti? Kemal Koranel kimdir? Yeni Ankara Barosu Başkanı kim olacak?

Kemal Koranel neden istifa etti? Yeni Ankara Barosu Başkanı kim olacak? Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel istifa ettiğini duyurdu. Kemal Koranel, yaklaşık üç aydır yürüttüğü görevinden istifa etti. Kemal Koranel Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na seçilmesinden sonra bu görevi üstlenmişti. Kemal Koranel'in istifa sebebi de merak ediliyor.

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre; Koranel, göreve başladığı günden bu yana hakkında algı operasyonu yapıldığını ifade ederek, “Yapılmak istenen Ankara Barosu başkanının itibarsızlaştırmak istenmesidir. Son olarak benim olmadığım bir yönetim kurulu kararıyla 10 bin 476 meslektaşımıza baro aidatlarının ödenmesi için tebligat gönderilmiş. Bu sadece bana değil, on binlerce meslektaşımıza yönelik bir itibar suikastıdır. Bağımsız mücadele etmek amacıyla baro başkanlığından ve yönetim kurulu üyeliğimden istifa ediyorum” dedi.

Kemal Koranel neden istifa etti?

Koranel'in istifasının nedeni merak ediliyor. Koranel'in istifasına; seçim sürecinde kendisini destekleyen üç kurul başkanının baro yönetim kurulunca görevden alınması ve son olarak avukatlara gönderilen ve çok tepki çeken ‘baro aidatı ödeme' tebligatı neden oldu.

Kemal Koranel kimdir?

Av.Kemal KORANEL 2002 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Tüzel ve gerçek kişilerin hukuki danışmanlığını yürütmekte olup, sözleşmeli olarak kurumsal anlamda şirketler ve bankalar vekilliği yapmaktadır. 16.10.2016 tarihinden itibaren sırasıyla Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği, Ankara Barosu Genel Sekreterliği görevlerini yerine getirerek hali hazırda Ankara Barosu Başkan Yardımcısıdır. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) üyesidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. .

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