Kemal Kahraman kimdir? Ezgi Mola'nın kimden şikayetçi oldu? Ezgi Mola taciz olayı nedir? Kemal K. oyuncu mu? Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın başı yıllar öncesinde bir diş macunu reklamında birlikte oynadığı kişi ile dertte. Ezgi Mola kendisine taciz ve tehdit mesajları atan Kemal Kahraman hakkında şikayetçi oldu. Sosyal medyada da binlerce kişi #ezgimolayalnızdeğildir etiketi ile binlerce mesaj paylaştı.

Kemal Kahraman kimdir? Ezgi Mola'nın kimden şikayetçi oldu? Ezgi Mola taciz olayı nedir? Kemal K. oyuncu mu? Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın başı yıllar öncesinde bir diş macunu reklamında birlikte oynadığı kişi ile dertte. Ezgi Mola kendisine taciz ve tehdit mesajları atan Kemal Kahraman hakkında şikayetçi oldu. Sosyal medyada da binlerce kişi #ezgimolayalnızdeğildir etiketi ile binlerce mesaj paylaştı.

Masumlar Apartmanı'nın sevilen oyuncusu Ezgi Mola'nın başı yine dertte. Bu kez Ezgi Mola 6 yıl önce kameralar karşısına geçerek birlikte poz verdiği kişi tarafından taciz ve tehdit mesajları alıyordu. Ezgi Mola Kemal Kahrman adlı kişi hakkında şikayetçi oldu. Bir diş macunu reklam çekimlerinde Ezgi Mola ile birlikte poz veren Kemal Kahraman'ın uzun süre Ezgi Mola'yı messajlarla taciz ettiği iddia edildi. Ezgi Mola'nın sürekli peşinde olan Kemal Kahraman terslenince “Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin” diyerek Ezgi Mola'yı tehdit etti.

Kemal Kahraman kimdir?

Kemal Kahraman 6 yıl önce oyuncu Ezgi Mola ile birlikte bir reklam filminin çekimlerine birlikte kamera karşısına geçmişti. Kemal Kahraman o günden bu yana Ezgi Mola'yı sürekli takip ettiği iddia edildi. Kemal Kahraman'ın müzikle ilgilendiği, gitar çaldığı bliniyor.

Ezgi Mola'nın kimden şikayetçi oldu?

Ünlü oyuncu Ezgi Mola bir süre önce bir reklam çekimi için birlikte poz verdiği Kemal Kahraman isimli şahıs hakkında şikayetçi oldu. Kendisini sürekli takip eden Kemal Kahraman hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verildi.

Sosyal medyada binlerce kişi mesaj attı

Sosyal medyda binlerce kişi #ezgimolayalnızdeğildir etiketi ile binlerce mesaj attı. İşte o mesajlardan bazıları;

"Kaçma kal, susma bağır, durma kalk."

"Akşam Eve Tek Parça Gidebilecek miyiz?" Tecavüzcüye Tecavücü dediği için 5bin TL ceza kesilen sanatçının başı bu defa da reklam filminde birlikte rol aldığı tacizci Kemal K. ile dertte."

"Mağdur ezgi mola, sesi biz olacağız ve siz yargılamadıkça, biz kadınlar bu çürümüşlükle savaşmak zorunda kalacağız. #ezgimolayalnızdeğildir"

"Kemal Kahraman isimli erkek hakkında, oyuncu Ezgi Mola'yı taciz ve tehdit ettiği gerekçesiyle 2 ay uzaklaştırma kararı verildi."

"Ezgi Mola'nin korku anları! "Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim" Ezgi Mola, bir diş macunu reklamında birlikte poz verdiği Kemal K.'dan 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu.."

"Kadınlara ölünce değil, yaşarken haklarını verin! Hak,öldükten sonra, sokaklara, okullara, üniversitelere isimlerini vermek değildir. Veya yahut 3 gün ağlayıp 5 gün sonra hiçbir şey olmamış gibi hiçbir tedbir ve yasa çıkarmadan hayata devam etmek değildir." .