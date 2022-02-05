Kemal Geçer kimdir? TESLA Türkiye CEO'su Kemal Geçer nereli, kaç yaşında? TESLA Türkiye pazarına girmeye karar verdiğini duyurdu. Türkiye'de satış ağı ve şarj ağları için düğmeye basan elektrikli otomobil devi TESLA'nın Türkiye CEO'su Kemal Geçer oldu. Kemal Geçer'in kim olduğu da son zamanlarda merak edilip araştırılmaya başlandı. Kemal Geçer geçmiş iş deneyimlerine bakıldığı zaman bu görevin üstesinden başarıyla gelebilecek gibi görünüyor.

ABD merkezli elektikli otomobil devi TESLA Türkiye pazarına gireceğini resmi olarak duyurdu. Elon Musk'ın sahibi olduğu TESLA'nın bu hamlesinden sonra ülkemizde elektrikli otomobil piyasasında canlanma bekleniyor. TESLA'nın Türkiye'deki operasyonlarının başında kimin olacağı ise merakla bekleniyordu. Yapılan açıklamalara göre TESLA'nın Türkiye sorumlusu Kemal Geçer oldu. Kariyeri başarılarla dolu olan Kemal Geçer'in kim olduğu da son zamanlarda merak edilip araştırılmaya başlandı.

TESLA Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. TESLA'nın Model S, Model 3, Model X ve Model Y elektrikli otomobillerini Türkiye'ye getirmesi planlanıyor. Türkiye'de satış, servis ve şarj istasyonu ağlarını genişletecek olan TESLA'nın başına ise Kemal Geçer getiildi. Lufthansa Grubu bünyesindeki Havayolları'nın Türkiye ve Irak'tan sorumlu Genel Müdürlük görevini 2016 yılından bu yana sürdüren Geçer bu görevinden geçtiğimiz günlerde istifa ettiğini açıklamıştı. Kemal Geçer'in TESLA Türkiye'nin başına geldiği duyuruldu.

Kemal Geçer kimdir?

Kemal Geçer 1984 yılında Antalya'da dünyaya geldi.

38 yaşında olan Kemal Geçer pek çok uluslararası şirkette yönetici pozisyonunda görev aldı.

Kemal Geçer, Schumpeter School of Business and Economics'i bitirdi ve ardından yüksek lisans eğitimini tamamladı.

İlk startup girişimimi henüz 18 yaşında iken kendi birikimlerimeri ile kuran Kemal Geçer, girişimcilik alanında büyük deneyim kazandı.

İş hayatına Almanya'da Vodafone'da başlayan genç girişimci 4 farklı Fortune500 Global şirketinde Yurtdışında ve Türkiyede çeşitli kademelerde yöneticilik görevini üstlendi.

M&A Danışmanlık şirketine 100 Milyon Dolarlık bir proje kazandıran Kemal Geçer kariyer basamaklarını da hızla çıkmaya başladı.

Ardından kendi danışmanlık şirketini kuran Kemal Geçer uluslararası projeleri başarı ile yürüttü.

Sağlık sektörü deneyimi de olan Kemal Geçer, bir şirkkette Genel Müdür olarak görev yaptı. Şirketin yeniden yapılandırılmasını yöneten Kemal Geçer 31 yaşında Lufthansa Group'un en genç Genel Müdürü oldu.

Havacılık sektöründe de adını duyuran Kemal Geçer bir çok üniversitede, ekonomi zirvelerinde ve uluslararası şirketlerin davetileende konuşmacı olarak katıldı.

Lufthansa Havayolları'nın Türkiye-Irak CEO'su olarak görev yapan Kemal Geçer görevinden istifa ederek TESLA'nın Türkiye CEO'su oldu.

Kemal Geçer'in görüşmeyi bizzat Elon Musk ile yaptığı iddia edildi. .