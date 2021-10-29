Kekreyemiş tozu iştahı bıçak gibi kesiyor!

Kekreyemiş tozunun yağ yakımını dört kat artırdığını biliyor muydunuz? Kekreyemiş tozu son zamanlarda diyet listelerinde popüler hale gelmiş durumda. Peki kekreyemiş tozu nedir? Kekreyemiş tozu kilo verdirir mi? Kekreyemiş tozu nasıl tüketilir? Tüm bu soruların cevapları haberimizde...



Kekreyemiş, fundagiller ailesindendir. Kuzey yarımkürenin kuzeyinde, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da yetişen bir yaban mersini türüdür. Minik kırmızı boncuk görünümünde olan bu meyve İsveç kirazı olarak da tanınır. İsveç'te reçeli, meyve suyu ve şurubu hazırlanan kekreyemiş antioksidan ve antienflamatuar özelliktedir. Türkiye'de en çok Rize ilinde ve Kaçkar dağlarında yetişmektedir.

Kekreyemişin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Kekreyemiş tüketildiğinde yüksek basınç düşerek kan basıncı dengelenir. Kan dolaşımı sağlıklı bir şekilde sürdürülür ve bu sayede tansiyon gibi hastalıklar önlenir. Kalp ve damar sağlığı korunur. Doğal bir şekere sahip olduğu için diyabet hastaları da tüketebilir.

İçerisinde hiç yağ bulundurmayan kekreyemiş düşük kalorisiyle diyet listelerinde kendine yer bulabilir. Güçlü antioksidan özellikleri sayesinde vücudu zararlı maddelerden korur ve bağışıklık sisteminin güçlenerek vücudun hastalıklardan korunmasını sağlar. Antioksidan özelliği sayesinde karaciğerin sağlığına katkıda bulunur. Kekreyemiş ayrıca doğal bir idrar söktürücüdür. Bu sayede böbreklerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Kekreyemiş tozu vücuda uzun süreli tokluk sağlayarak midenizi küçültür ve kilo vermenizi destekler. İştahınızı anında keser ve metabolizmanızın hızlanmasını sağlar. Vücuttaki inatçı yağların dahi erimesine katkıda bulunur.

Kekreyemiş tozu nasıl tüketilir?

Kekreyemiş tozunun faydalarından siz de yararlanmak istiyorsanız bir paket kekreyemiş tozunu iki yemek kaşığı yoğurda ekleyip karıştırarak, sabahları kahvaltıdan yarım veya bir saat önce tüketebilirsiniz. Kekreyemiş tozunu suya, kahveye, çaya katarak da tüketmeniz mümkündür. Günde yalnızca iki paket kekreyemiş tozu tüketmeniz gerekir.

Kekreyemiş tozunun vücuda herhangi bir zararı var mı?

Kekreyemiş tozunu kullanmadan önce her besinde olduğu gibi alerji riskine karşı doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz. Hamile kadınların kekreyemiş tozu tüketmesi tavsiye edilmez. Ayrıca kekreyemiş tozunu güvenilir yerlerden temin etmeniz gerekir. Alacağınız kekreyemiş tozunda herhangi bir kimyasal madde olmamalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.