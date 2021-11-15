Kekin içi hamur kalırsa bunu yapın!

Portakallı, limonlu, kakaolu, çikolatalı... Kekin her çeşidi güzel oluyor, mis gibi bir çayla afiyetle tüketiliyor. Fakat bazen bir heves hazırladığımız keki fırından çıkardığımızda içinin pişmeyip hamur kaldığını görüyoruz. Böyle bir durumda ne yapmayın gerektiğini sizler için araştırdık...



Keke büyük küçük herkes bayılıyor. Pişti mi mis gibi bir koku bütün evi sarıyor. Yanına güzelce bir çay demliyor ve afiyetle tüketiyoruz. Portakallısı, limonlusu, çikolatalısı, kakaolusu hatta sadesi bile harika oluyor.

Yumurtaları oda ısısına getiriyor, şekerle birlikte çırpıp köpürtüyoruz. Daha sonra içerisine sütü, unu ve yağı ekliyor, fırına veriyoruz. Başlıyoruz büyük bir hevesle kekin pişmesini beklemeye...

Vakit doluyor, keki fırından çıkarıyoruz. Büyük bir iştahla kesiyoruz. Fakat bir bakıyoruz ki kekin içi hamur kalmış, pişmemiş. Bütün hevesimiz kursağımızda kalıyor, ne yapacağımızı bilemiyoruz.

Kekin içi neden hamur kalıyor?

Kekin için hamur kalmasının birkaç sebebi bulunuyor. Tarifte yazan miktarlar doğru değilse veya siz ölçülere göre değil göz kararı olarak tarifi hazırlarsanız tarifin içi hamur kalabiliyor. Göz kararı konulursa veya tarif doğru değilse hamur çok cıvık olabilir ve bu yüzden pişince içi hamur kalır. Bu yüzden kekinizi yaparken güvenilir, denenmiş tariflere başvurun ve mutlaka ölçülü bir şekilde hazırlayın.

Kekin içerisine gereğinden fazla sıvı koymak kekinizin istediğiniz gibi olmamasına sebep olabilir. Bu yüzden eklediğiniz sıvıların ölçülerine mutlaka dikkat etmelisiniz. Eğer gereğinden fazla sıvı eklerseniz aynı miktarda un veya kakao da eklemelisiniz.

Kabartma tozunu fazla miktarda koymak da kekin içinin hamur kalmasının başka bir sebebidir. Kekiniz daha çok kabarsın diye tarifte belirtilen miktardan fazla koyduğunuz kabartma tozu, kekinizin çok çabuk kabarıp içinin pişmesine engel olacaktır. Ayrıca fırını mutlaka önceden ısıtmalı ve pişirme esnasında kapağını sürekli açmayın, belirtilen ısıların dışına çıkmamaya önem verin.

Kekiniz piştikten sonra hemen kesmemelisiniz. Oda sıcaklığında bir süre dinlenmesini sağlayın. Fırından çıkar çıkarmaz dinlendirmeden keserseniz de içi ıslak kalabilir. Bu yüzden mutlaka dinlendirmeniz gerekir.

Tüm bunlara dikkat ederseniz kekin içinin hamur kalma olasılığını da azaltırsınız. Fırının performansı yüzünden ya da kullandığınız kalıplar yüzünden de bu tür problemler yaşayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.