Kekik Çayı Neye İyi Gelir? Kekik Çayı Faydaları

Kekik çayı nedir, ne işe yarıyor? Kekik çayının faydaları ve zararı neler? Kekik çayı nasıl yapılır? Sofralarımızda yer verdiğimiz bitkilerden kekik, lezzeti, güzel kokusunun yanı sıra kekik bitkisinin çay olarak tüketimi de birçok hastalığa iyi gelmektedir. İşte kekik çayının faydaları haberimizde.

Kekik Çayı Ne İşe Yarar?

Kekik çayı neye iyi gelir? Kekik çayı antibakteriyel, antimikrobiyal ve mantara karşı direnç özelliği sağlamakta. Romatizma ağrılarının giderilmesine ve soğuk algınlığına iyi gelen şifalı bir bitki çayıdır.

Kekik Çayı Faydaları

Kekik çayını yaşlanmaya ve hastalıklara neden olan serbest radikallere karşı güçlü kılar.

Bağışıklık sistemini destekleyici

Sakinleştirici etki yaratır.

Öksürüğü yatıştırır ve göğüs tıkanıklığını açar.

Bağırsak sağlığını destekler.

Karaciğer fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur.

Spazm azaltması nedeniyle için regl ağrısını giderir.

Metabolizma hızını arttırır, yağ yakma sürecine destek olur.

Vertigo, kulak çınlaması, zona ve hepatit gibi birçok hastalığın hafifletilmesine fayda sağlar.

Sivilce ve akne oluşumunun önüne geçer.

Cilt çatlakları, cilt lekeleri ve egzamaya karşı etkilidir.

Anksiyeteyi azaltarak rahatlamayı sağlıyor.

Kekik Çayı Zararlı Mıdır?

Kekik çayının zararı var mı? Şifa deposu olan kekik çayının faydaları olduğu gibi bazı zararları da mevcuttur. Özellikle gebelik döneminde tüketimi, düşük riskini artırabilir. Mide bulantısı veya ishal sorunlarına yol açabilir.

Kekik çayı vücutta östrojen gibi davranabilir. Bu da meme kanseri, rahim kanseri ve yumurtalık kanseri gibi hormona duyarlı kanser türlerinin semptomlarının kötüleşmesine neden olabilmektedir. Bu tür rahatsızlıkları olan kişiler doktorlarına danışsınlar.

Kekik Çayı Nasıl Yapılır?

Kekik çayı tarifi nedir? Öncelikle 2 tatlı kaşığı ince kıyılmış taze kekik otunun üzerine 1 bardak kaynamış içme suyu ilave edin. İsteğe bağlı olarak içerisine

limon ve balda ilave edebilirsiniz. Daha sonra 5 dakika ağzı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra süzüp içebilirsiniz. Afiyet olsun.