Kekik çayı depresyonu önlüyor

Ballıbabagiller familyasına ait olan kekik keskin ve hoş bir aromaya sahiptir. Yemeklerimizi lezzetlendiren kekik sağlığımıza da birçok fayda sağlar. Peki kekik çayının faydaları neler? Kekik çayı nasıl hazırlanır? Sizler için araştırdık...



Kekik hepimizin mutfağında bulunan bir baharattır. Ballıbabagiller ailesine ait olan kekik yemeklerimize lezzet katar aynı zamanda çay olarak demlenirse de vücudumuza birçok fayda sağlamaktadır.

Kekik çayı nasıl hazırlanır?

Kekik çayı için iki tatlı kaşığı kurutulmuş ve ince kıyılmış kekik, 2 su bardağı içme suyuna ihtiyacınız olacak.

Suyu kaynatarak işe başlayın. Su kaynadıktan sonra ateşten alın ve içerisine kekiği ilave edin. Yaklaşık 15 dakika kadar çayın demlenmesini bekleyin, daha sonra süzgeçten geçirerek için. Kekik çayını günde iki bardağı geçmeyecek şekilde tüketebilirsiniz. İçerisindeki etken madde olan eterli uçucu yağın kaybolmaması için tekrar kaynatmamaya özen gösterin.

Kekik çayının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Kekik çayı bronşları açar, astımdan bronşite kadar birçok hastalık üzerinde iyileştirici etkiye sahiptir. Öksürük, soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklarda çok etkilidir. Bağırsak yolunda bulunan mukozayı ortadan kaldırır. Yemeklerden sonra yaşanan şişkinliği önler. Yemekten sonra içeceğiniz bir fincan kekik çayı hazımsızlık yaşamanızın önüne geçecektir.

Bacaklarda hissedilen romatizma ağrıları yaşıyorsanız kekik çayı kas kasılmalarını engelleyecek ve ağrılarınızın hafiflemesini sağlayacaktır. Aynı zamanda kekik çayı burkulmalara da iyi gelmektedir.

Bağırsak gazlarına ve bağırsaklarda bulunan solucanlara karşı etkili olan kekik çayı bağırsaklarda yaşanan ağrı ve kramplara da çözüm olmaktadır. Özellikle bağırsak (kolon) kanserinde iyileştirici bir etkiye sahiptir.

Kekik çayını gargara olarak kullanırsanız diş ve diş eti hastalıklarına karşı önlem alabilirsiniz. Kekik çayı gargarası ağız kokusunun önüne geçmenizi de sağlayacaktır.

A ve C vitamini içeren kekik çayı düzenli bir şekilde tüketilirse bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kkik çayı dopamin ve serotonin seviyelerini artırır. İçerdiği karvakrol sayesinde kişinin ruh halini iyileştirir, rahatlatır, stresten ve kötü düşüncelerden arınmasını sağlar.

Cilde uygulanan kekik akne gibi cilt sorunlarını iyileştirir. Aynı zamanda ılıtılmış kekik çayına batırılan bir pamuk parçasını göz altına uygularsanız gözlerdeki şişkinlik ve yorgun görünümden kurtulabilirsiniz.

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