Kekiğin faydaları neler? Kekik çayı nelere iyi gelir?

Kekiğin faydaları ve zararı neler? Kekik besin değeri nedir? Akdeniz’e özgü bir bitki çeşidi olan kekik, sofralarımıza tat veren mucizevi bir besindir. Ülkemizde Trabzon kekiği, sivri kekik, İspanyol kekiği, dağ kekiği, beyaz kekik, yayla kekiği, kara kekik, İzmir kekiği gibi kekik çeşitleri yaygın olarak bulunuyor. Şifa deposu olan kekik, yüksek oranda folik asit, A, K, E ve C vitaminleri ile çinko, demir, fosfor, selenyum, magnezyum, kalsiyum ve potasyum mineralleri bakımından zengin bir besindir. kekik bitkisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde. İşte detaylar.

Kekiğin Faydaları

Düzenli olarak kekik tüketimi, kanser hücresi oluşumunu engellemeye yardımcıdır.

Kekik yağı ise yaraların üzerine sürüldüğünde iyileşme süresini kısaltıyor.

A vitamini bakımından zengin olan kekik, göz sağlığının korunmasında önemli rol oynuyor.

Kekik, toksin maddelerin vücuttan atımını kolaylaştırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sindirim sistemini düzenler.

Vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

Kekiğin Kalorisi Ve Besin Değeri

Şifa deposu olan kekiğin 100 gramı 276 kaloridir. kekiğin besin değeri ise; 100 gramında 63.94 karbonhidrat, 9.11 gr. protein, 7.43 gr. yağ içermektedir. Diyet yapanlar tarafından kekik bitkisi hakkında en çok sordukları soru ise kekik zayıflatıyor mu? konusunu merak etmektedirler. Zayıflamak için kekik bitkisini çay olarak tüketmek gerekiyor. Kekik çayı metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar, yağları çözer ve kolay bir şekilde kilo vermenize yardımcı olur.

Kekiğin Zararları

Kekik bitkisinin faydaları olduğu gibi zararlarıda mevcuttur.Herhangi bir sağlık sorunu olan kişilerin bu tarz bitkilerin tüketilmesi konusunda doktorlarına danışmaları gerekir.Kekik bitkisini gebelik döneminde tüketimi, düşük riskini artırabilir. Ayrıca yüksek tansiyon sorunu olan kişilerin kullandıkları ilaçların etkilerini azaltabilir.

Kekik Çayı Faydaları Neler?