Kek pişirirken bunlara dikkat edin

Kek mis gibi demli bir çayın en iyi eşlikçilerinden biridir. Güzel bir kek özen ister. Fakat birçoğumuz kek yaparken hata yapıyor ve bu yüzden istediği sonucu alamıyor. Sizler için kek yaparken sık sık yapılan hataları derledik...



Canımız kek istediğinde hemen bir çay demler ve keki çırpmaya başlarız. Kek piştikçe evi mis gibi kokular sarar. Heyecanla pişme sürecinin bitmesini bekler ve pişme tamamlanınca hemen fırının kapağını açar kekimizi nazikçe fırının içerisinden alırız. Kalıbı dikkatli bir şekilde ters çevirip kekimizi tabağımıza alırız. Fakat o da ne! O kadar emek verip pişmesini beklediğimiz kek asla istediğimiz gibi olmamış. Bunun sebebi kek yaparken yapılan hatalardır.

Kek yaparken bu hataları yapmayın!

Kek yaparken ne yumurtayı, ne sütü, ne tereyağını, ne de yoğurdu buzdolabından çıkardığınız gibi soğuk bir şekilde kek harcının içerisine katmamalısınız. Çünkü kekin içerisine eklenecek bütün malzemeler oda sıcaklığında olmalıdır. Aksi taktirde kekiniz asla istediğiniz gibi olmayacaktır.

Birçok insan kek yaparken yumurtanın sarısını ve beyazını birbirinden ayırmaz. Bu kek yaparken yapılan hatalardan biridir. Kabarık bir keke imza atmak istiyorsanız mutlaka yumurtanın sarısını ve beyazını birbirinden ayırıp beyazını şekerle güzelce çırpmalısınız. Yumurta aklarının içerisine küçücük bile sarısı kaçsa kekiniz istediğiniz gibi olmayacaktır.

Un, şeker, kabartma tozu ve vanilya gibi kuru malzemeleri birçok insan elemeden kek harcının içerisine katıyor. Bu yanlış bir davranıştır. Elenmeyen kuru malzemeler kekin kabarmasını önleyebilir ve içerisinde topaklar oluşmasına neden olabilir.

Eğer keki hazırlarken mikser kullanıyorsanız mikseri çok hızlı ayarda kullanmanız hata olacaktır. Hızlı ayarda kullanılan mikser kek hamurunun fazla sıvı olmasına neden olur.

Eğer kekin hamurunu çok fazla karıştırırsanız bu durum kekin kabarmasını engelleyecektir.

Kek kalıbını önceden yağlamıyor veya içerisine yağlı kağıt koymuyorsanız kekiniz kek kalıbına yapışabilir ve çıkarmaya çalışırken parçalanabilir.

Kekler önceden ısıtılmış fırınlarda pişer. Çünkü sıcak fırının içerisine giren kek yüksek sıcaklığa maruz kalır ve dış kabuğunda kıtır bir katman oluşur. İçi ise nemli ve yumuşak kalır. Eğer fırınınızı önceden ısıtmaz, keki pişmek üzere soğuk bir fırının içerisine koyarsanız içi kuru ve sert bir kek pişirmiş olursunuz.

Kek tam pişmeden fırının kapağını acele edip açarsanız fırındaki sıcak havayı olumsuz etkileyip kekin kabarmasını engellemiş olursunuz.

Eğer kek için kullandığınız kalıp çok küçükse kekin üstü yanabilir veya hamur kabın dış kısmına taşabilir. Eğer kalıp çok büyükse de kuru ve ince bir kek elde edersiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.