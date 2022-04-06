Kefken'de mayın mı var? Kefken'de mayın alarmı! Kefken açıklarında mayın bulundu

Kefken'de mayın mı var? Kefken'de mayın tehlikesi var mı? Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna kıyılarına döşenen deniz mayınları Türkiye kıyılarına kadar ulaştı. Çapalarından kurtularak akıntıyla birlikte Türkiye'ye gelen mayınların ilki İstanbul Boğazı'nın Karadeniz açıklarında tespit edilmişti. Bu kez Kefken açıklarında mayın bulundu.

Kefken'de mayın mı var? Kefken'de mayın tehlikesi var mı? Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna kıyılarına döşenen deniz mayınları Türkiye kıyılarına kadar ulaştı. Çapalarından kurtularak akıntıyla birlikte Türkiye'ye gelen mayınların ilki İstanbul Boğazı'nın Karadeniz açıklarında tespit edilmişti. Bu kez Kefken açıklarında mayın bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşında bir aydan fazla zaman geçti. Bu süre içinde Ukrayna deniz sahasına Rus gemilerini durdurmak için döşenen deniz mayınlarının çapalarından kurtulduğu ve sürüklenerek Türkiye kıyılarına ve hatta İstanbul'a kadar ulaşabileceği iddia edilmişti. Yaşanan son gelişmeler bu iddianın gerçekleştiğini gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı açıklarında mayın bulunmuştu. Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda sivil ticari gemidekiler tarafından fark edilen mayın ekipleri harekete geçirmişti. Mayın kontrollü şekilde imha edilerek deniz trafiği güvenli hale getirilmişti.

Kefken'de mayın mı var?

Bu kez Karadeniz Kefken açıklarında mayın tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kefken açıklarında tespit edilen mayına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından müdahale edilmektedir." denildi.

Kefken nerede?

Kefken, Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlı bir mahalledir. İzmit merkeze 55 km, Kandıra'ya 20 km uzaklıktadır.

Kefken Adası, Kocaeli ili sınırları içinde, Cebeci sahilinin tam karşısında 10 dk mesafede bulunan Karadeniz adasıdır. Adanın kıyıları 1,7 km uzunluğunda, alanı 0,11 km², karaya uzaklığı 0,8 km'dir. Büyük bölümü kayalık olan kıyılarında küçük kumsallar bulunur.

Cenevizliler'den kalma kale surları mevcut olup, 40 civarında su kuyusu bulunmaktadır. Bu kuyuların Cenevizliler tarafından yağmur sularını biriktirmek için sarnıç amacıyla yapılmış olduğu tahmin edilmektedir. .