Kefir nedir? Kefir faydaları neler? Kefir kalorisi

Kefir ne? Kefir besini faydaları ve zararları nedir? Kefir kalorisi ve besin değeri neler? Son zamanlarda hem lezzeti hem de sağlığa olan faydaları ile gündemde yer alan konulardan kefir besini, içeriğinde bol miktarda vitamin ve minarel içeren besinler arasında yer almakta. Sizler için bu konu hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte tüm detaylar.

Kefir Nedir?

Kefir nedir? Kefir; Balkanlar, Doğu Avrupa ve Kafkasya orijinli, özel bir mezofilik simbiyotik kültür türüdür.Kefir tanelerinden yapılan ince yoğurt veya ayran benzeri fermente bir süt içeceği olarak tanımlanmaktadır. Mucizevi besinlerden kefir, Kuzey Kafkasya'dan tüm dünyaya yayılmıştır.

Kefir Neye İyi Gelir?

Şifa deposu olan besinlerden kefir, damar sertliğini ve kas kasılmalarını önleme iyi gelir. Ayrıca Sinir sistemini güçlendirmeye, bağışıklık sistemine ve mikrobik enfeksiyonlara karşı direnci artırmaya iyi gelen mucizevi besinlerdendir.

Kefir Faydaları Neler?

Sinirsel depresyonu ortadan kaldırır.

Yüksek tansiyonu düzenler ve dengeler.

Kas kasılmalarını önlemede yardımcıdır.

Damar sertliğini önler.

Kronik yorgunluğun giderir.

Kan bozukluklarını giderir ve kanı temizler.

Kansızlığı önler.

Cilt, tırnak, göz ve diş sağlığına iyi gelir.

Sağlıklı bir beslenme için önemlidir.

Kilo kontrolüne yardımcı olur.

Gut haslığını tedavi edici özelliği vardır.

Romatizmal rahatsızlıklara iyi gelir.

Vücudu toksinlerden arındırır.

Kabızlığa karşı etkilidir.

Vücut fonksiyonlarını düzene sokar.

Gastrit tedavisinde kullanılır.

Mantara iyi gelir.

Yüksek tansiyonu düşürmede etkilidir.

Kan damarlarını temizler

Boğazda oluşan iltihapları giderir giderir.

Böbrek taşı rahatsızlıklarını giderir.

Kefir Zararları Var Mı?

Kefirin zararı var mı? Uzmanlar tarafından kefir besinin aşırı tüketiminin zararlı sonuçlar doğurabileceği söylenmekte. Kefir aşırı tüketimi sonucunda çok nadiren de olsa bağırsak, mide krampları ve kabızlığa yol açabilmektedir. Ayrıca AIDS ve benzeri hastalıklara sahip kişiler için zararlı sonuçlar doğurabilir.

Kefir Kalorisi Ve Besin Değeri Ne?

Kefir kalorisi nedir? 1 bardak kefirde; 150 kalori bulunmaktadır. Mucizevi besinlerden kefirin içeriğinde, 8 gryağ,4 gr şeker, 30 gr kolesterol,11gr protein ve 12 gram karbonhidrat bulunmaktadır. Ayrıca A ve C vitamini, kalsiyum, potasyum ve sodyum bakımından zengin bir içeriktir.