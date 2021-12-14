Kefir maskesi kırışıklıklara çözüm oluyor!

Kefir, inek, keçi veya koyun sütünün kefir mayasıyla mayalanması sonucu ortaya çıkan bir içecektir. Vücudumuza birçok fayda sağlayan bu içecek maske olarak kullanıldığında da birçok işe yarar. Peki kefir maskesi nasıl hazırlanır? Kefir maskesi nasıl uygulanır? Kefir maskesinin cildimize ne gibi bir yararı var? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...



Kefir, inek, keçi veya koyun sütünün kefir mayasıyla mayalanması sonucu elde edilen ekşi tada sahip bir içecektir. Kefir evde de mayalanabilir. Vücuda birçok fayda sağlayan kefir cilt güzelliği ve sağlığında da oldukça yararlıdır.

Kefir hücre yenileme özelliğine sahiptir. Bu sayede maske olarak hazırlanıp cilde uygulandığında kırışıklıkları yok eder, cildi besleyip sağlıklı ve pürüzsüz bir hale getirir.

Kefir maskesi için hangi malzemelere ihtiyacımız var?

Kefir maskesi için yarım çay bardağı kefir, bir çay kaşığı zeytinyağı ve bir tane yumurta sarısına ihtiyacınız olacak. Yumurta sarısı isteğe bağlı olarak kullanılabilir.

Kefir maskesi nasıl hazırlanır?

Kefir, zeytinyağı ve isteğe bağlı olarak yumurta sarısını cam bir kabın içerisinde tahta kaşık yardımıyla güzel bir şekilde karıştırın. Daha sonra hazırladığınız karışımı kirden, yağdan ve varsa makyaj kalıntılarından arındırdığınız temiz cildinize sürün. Bu şekilde yaklaşık yarım saat bekletin. Sürenin sonunda yüzünü ılık suyla yıkayıp karışımdan arındırın. Temiz bir havlu yardımıyla nazik bir şekilde kurulayın.

Bu maskeyi haftada üç defa uygulayabilirsiniz. Bir ay boyunca uyguladığınızda kesin sonuç alabilirsiniz. Bu maske tek seferde bile gözle görülür değişiklikler sağlar.

Bu maskesinin malzemelerinden biri veya birkaçı cildinizde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu yüzden kefir maskesini uygulamadan önce mutlaka bir dermatoloğa danışmanızı tavsiye ederiz.

Kefir maskesinin cildimize ne gibi bir faydası var?

Kefir maskesi hücre yenileyici özelliğe sahiptir. Bu sayede yaşlanma karşıtıdır ve kırışıklıklara çözüm olur. Yüze canlılık verir, cildin pürüzsüz ve parlak olmasını sağlar. Ciltteki kuruluğu alır, matlaşma ve gerginliği azaltır. Cilde nem kazandırır, direnci artırır. İçerisindeki E vitamini ve mineraller sayesinde cildi besleyip tazeler. Cilt rengini açar ve ton farklılıklarını ortadan kaldırır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.