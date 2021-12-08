Kedilerinize asla bu yiyecekleri vermeyin!

Kedileri çok seviyor ve onlarla aynı evi paylaşabiliyoruz. Peki kedi severler olarak onlara hangi besinleri asla vermememiz gerektiğini biliyor muyuz? Gelin öğrenelim...



Kediler kendine has özelliklere sahip oldukça harika canlılar. Onları gerçekten çok seviyoruz. Onları beslerken hangi besinleri vermememiz gerektiğini öğrenerek daha sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda bulunabiliriz...

Kedilere asla bu besinleri vermeyin

Sarımsak ve soğan - Yemeklerimize soğanı da sarımsağı da ekliyor ve afiyetle tüketiyoruz. Fakat bu besinler bizim için yararlı olsa da kediler için durum hiç de öyle değil! Sarımsak ve soğan, kedilerin alyuvarlarına zarar verir ve bu nedenle kansızlığa (anemi) yol açabilir. Bu yüzden kedilerinize asla soğan ve sarımsak içeren yemeklerinizden ikram etmeyin.

Çiğ yumurta - Yumurtayı pişmiş bir şekilde kedinize gönül rahatlığıyla ölçülü bir şekilde yedirebilirsiniz. Yumurta kedilerin sağlığı için de son derece yararlıdır. Fakat pişmiş yumurta, çiğ değil! Kedinize yumurtayı çiğ olarak yedirirseniz, kedinizin hem vitaminlerden yoksun kalır, hem de bakteri kapabilir. Çiğ yumurtanın içeriğindeki avidin, vitaminlerin emiliminin önüne geçer. Vitamin alamayan kediniz düzenli tüketimle güçten düşer, hastalıklara daha açık hale gelir. Aynı zamanda çiğ yumurta salmonella bakterisinin üremesine de sebep olabilir. Salmonella bakterisi, çiğ et tüketiminde de görülebilir.

Çiğ balık - Kedinize balığı çiğ olarak değil, pişmiş vermeniz gerekiyor. Çiğ balık kedinizde parazit oluşuma neden olabilir. Ayrıca B1 vitaminini yok ederek kedinizin sinir sisteminde ciddi problemlere yol açabilir.

Şeker ve şeker içeren ürünler - Kediler şeker tadını alamaz. Bu yüzden kedinize şeker ve şeker içeren besinleri vermeyin. Şeker, kedi ve köpekler için en zararlı besinlerdendir. Obeziteye, diş sağlığı problemlerine, şeker hastalığına ve ileri aşamalarda görme kaybına neden olabilir.

Mantar - Mantar kedilerin vücut sistemlerine zarar verebilecek ölçüde zehir içerir.

Tuz - Tuz kedilerde elektrolit dengesizliğine neden olur. Bu durum ilerleyen zamanlarda çeşitli böbrek hastalıklarına neden olabilir.

Kemikli ve kılçıklı gıdalar - Kılçık ve kemikler, ağızdan bağırsaklara kadar geçtiği her yer için tehlike arz eder.

Kafein - Kafein kedinin kalp atışlarını hızlandırabilir, kas spazmı ve anksiyete gibi rahatsızlıklara sebep olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.